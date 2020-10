eSports nTx 05 октомври 2020 | 09:57 Прочетена 0 0



- Здравей, ти си един от най-популярните хора, които се занимават с гейминг у нас. Разкажи ни за впечатленията ти от родната гейминг сцена.

- Родната гейминг сцена се развива постоянно, било то в света на електронните спортове или в чисто и просто casual gaming-a, всичко расте във всяка една минута. От гледна точка на професионалните ни играчи, като че ли от 2000 до 2005-а имахме супер силно поколение, след това прескочихме едно, но след това от 2015-а насам имаме звезди в световен мащаб и те всяка година се увеличават. Смятам, че нещата се развиват много добре и силно се надявам събитията и турнирите, които сме организирали през годините с колегите ми от GplayTV, също да носят своят принос към това развитие.



- Преди няколко седмици официално обяви, че ще се занимаваш само с това, което обичаш, а именно гейминг. Трудно ли взе това решение и вярваш ли, че човек в България може да се издържа от това?

- Решението не беше никак лесно, обмислях го доста дълго време. Свикнал съм откакто завърших училище, а и отпреди това да работя. Когато започнах да градя кариера, възможността да се издържаш от гейминг в България беше немислима и затова реших да избера кариерата. С годините обаче осъзнавах, че човек трябва да прави това, което обича и това, което му носи истинско удоволствие и удволетворение. Последната стъпка дойде във времената на пандемията. Работих си от вкъщи и осъзнавах как бързам да си свърша работата, за да се отдам на нещата, които обичам. Тогава и реших да взема това решение. Изключително благодарен съм и на бившите ми колеги и на шефа ми, с които работих 11 години. Благодарение на работата ми съм добил изключително много опит и имах възможността да си създам един капитал, който реално да инвестирам в себе си, освобождавайки се от ежедневната работа и отдавайки се на нещата, които ме правят истински щастлив. Не съм оставил работата обаче изцяло настрана, работих в най-голямата верига от луксозни хотели на нашето черноморие, като контролирах финансите и бюджетите на холдинга. Сега работя като финансов мениджър в бизнеса на моята годеница. Те развиват верига магазини и сайт за продажба на аниме фигурки, фигурки от света на игрите, плюшени играчки, бордови игри, игри с карти тип YuGiOh, Dragonball и много други неща от този тип. Удоволствие е да гледам как един такъв бизнес се развива отново от една идея за хоби и за мен е чест да бъда част от млад и енергичен екип.



- Разкажи ни малко повече за теб, как се запали игрите и кога взе решението да станеш стриймър и ютубър?

- Фен съм на игрите от малък, като навлизах в тийнеджърските години сме играли на аркадни и телевизионни игри, после се появиха времената на компютърните игри и компютърните клубове. Там се роди моята любов към StarCraft, която и до ден днешен е моята любима игра. Предвид трудностите с интернета през онези години, с приятели си бяхме изградили мрежа между блоковете и играехме постоянно. Бях изключително запален и исках да стана много добър, но останах само с желанието, просто през годините обичах да играя игри. С излизането на WarCraft също много се зарибих отново по професионалната сцена, за първата година от излизането на играта световнен шампион стана българин – легендата Здравко Георгиев (SK.Insomnia), който тогава гледах като божество, а днес спокойно мога да нарека мой приятел и затова също много се гордея. Когато излезе StarCraft 2, вече бях твърдо решен да стана професионален играч. Вече бях достатъчно голям да си направя график, да играя супер сериозно, да си анализирам игрите и бях твърдо решен да го постигна. Успях да се класирам за българските професионални серии (EPS), бях част и от един от първите български StarCraft 2 отбори – DooM Gaming, но отново дойде моментът на избора, предложиха ми повишение в работата и трябваше да направя своя избор. Избрах кариерата, но любовта към гейминга за пореден път си остана, тогава обаче взех решение да продължа да се занимава с това, но не толкова активно, не като професионален играч, а като коментатор, тъй като това не изискваше толкова отдаденост и време. Започнах да коментирам StarCraft мачове, да организирам турнири, да отразявам турнири и това в интернет. Започнах да правя така наречените стриймове. Няколко години стриймвах само StarCraft без особено голяма гледаемост, тъй като играта е доста комплексна и не е за всеки. Тогава от идея на приятели от квартала ми реших да се пробвам да играя други игри, които да записвам и да качвам в YouTube. Идеята беше, тъй като аз играех всякакви игри. Бяхме случайно попаднали на момче в YouTube, което играеше Amnesia:The Dark Descent и реакциите му бяха много забавни. Реших се, така и така вече си бях закупил техника за да стриймвам StarCraft, имам нужните неща, ще пробвам да записвам как играя страшни игри пък може и да не продължа. Беше си ме доста страх, но 7 години по-късно след първата ми поредица на Amnesia, с над 3000 качени видеа в платформата, десетки изиграни поредици, както и добавени купища други жанрове, типове видеа, влогове, хардуерни ревюта, ревюта на геймърски джаджи и периферия, шоу и какво ли още не.



- Ти си човек, който следи родната гейминг сцена. Как ти се струва нивото у нас?

- Нивото се вдига постоянно, защото най-добрите мотивират всички, както е било с всеки един спорт. Имаме си изявени вече професионални играчи във всяка една игра и те мотивират и бутат всички напред. Според мен всичко се развива както трябва, може би е малко по-бавно отколкото ми се иска, но виждам развитието и много се радвам. Знаем си, че в България нещата се случват по-бавно, важното е че се случват.



- В последните години създадохме много добри професионални играчи. Готови ли сме обаче, за да се доближим до големите държави в електронните спортове не само с индивидуалности, а с отбори и събития?

Индивидуално сме супер, но отборно нещо не може да ни се получи. Българският манталитет си съществува и може би е важно да се промени малко нашето мислене и нещата ще се получат и в отбори. Относно събития, спрямо нашия регион, смятам че се справяме повече от добре, за европейските мащаби има още какво да подобряваме, но смятам, че там нещата се случват отново в правилната посока.



- Виждаш ли млади момчета, които са готови и показват качества да излязат на голямата Esports сцена?

- Виждам постоянно и изключително много се радвам. С турнирите, които организираме по нашите събития, постоянно виждам нови имена, тъй като не следя толкова детайлно всичко esports заглавия, но най-добрите ни българи по отделните дисциплини или ги познавам, или сме се виждали по турнири. Това, което виждам е, че те все повече и повече се увеличават, което значи, че всичко се случва. Много хора не осъзнават колко дисциплина и мотивация се изисква да си професионален играч и бързо се отказват, но пък има и много други, които са надъхани да успеят и много се радвам, че все по-често виждам от вторите. Българите винаги сме били споменавани по най-големите събития в света на електронните спортове, колкото и да сме малка държава. В последните години това още повече се засили и за мен е голяма чест.

View this post on Instagram Днес бях ко-водещ на шоуто Video Games Live. За мен беше огромно удоволствие!! Благодарности на Cantus Firmus за поканата A post shared by Константин Кънев (@nothxtv) on Nov 20, 2019 at 12:18pm PST

- Какво да очакваме от теб и от българския гейминг в близко и далечно бъдеще?

- От мен можете да очаквате почти същото, което правя през последните години, само че много по-регулярно и по-качествено. Изключителен фен съм на хардуера, но винаги съм оставял настрана такъв тип видеа, тъй като отнемат много време, а преди времето ми беше изключително ограничено. Сега обаче се отдавам изцяло на любимите ми занимания и мисля да се залеем от всякакви интересни и приятни неща. Преди 6 месеца започнах и ново шоу в моя канал, чийто втори сезон ще започне най-вероятно през другия месец. Заедно с него планирам и сезон 1 на друго интернет шоу. Освен това с колегите ми планираме редица онлайн турнири, както и стига да се успокои ситуацията с пандемията, много събития и турнири на живо.



- За финал, какво ще пожелаеш на теб и на всички хора, които обичат гейминга?

- На всички хора пожелавам да мислят по-позитивно и да се опитват да намират позитивното и в най-кофти нещата, защото живеем в странно време и ако гледаме негативно на всичко, привличаме още по-негативна енергия. Важното е да бъдем щастливи и да се развиваме в нещата, които ни правят такива. На всички хора, които обичат гейминга, ще им кажа, че това се превръща в най-голямата развлекателна индустрия в света и това, че всички сме част от нея е страхотно преживяване, на което мисля, че тепърва ще предстои най-доброто. Благодаря на всички, които прочетоха това интервю, желая ви прекрасен ден! Смятам, че нещата се развиват много добре и силно се надявам събитията и турнирите, които сме организирали през годините с колегите ми от GplayTV, също да носят своят принос към това развитие.- Решението не беше никак лесно, обмислях го доста дълго време. Свикнал съм откакто завърших училище, а и отпреди това да работя. Когато започнах да градя кариера, възможността да се издържаш от гейминг в България беше немислима и затова реших да избера кариерата. С годините обаче осъзнавах, че човек трябва да прави това, което обича и това, което му носи истинско удоволствие и удволетворение. Последната стъпка дойде във времената на пандемията. Работих си от вкъщи и осъзнавах как бързам да си свърша работата, за да се отдам на нещата, които обичам. Тогава и реших да взема това решение. Изключително благодарен съм и на бившите ми колеги и на шефа ми, с които работих 11 години. Благодарение на работата ми съм добил изключително много опит и имах възможността да си създам един капитал, който реално да инвестирам в себе си, освобождавайки се от ежедневната работа и отдавайки се на нещата, които ме правят истински щастлив. Не съм оставил работата обаче изцяло настрана, работих в най-голямата верига от луксозни хотели на нашето черноморие, като контролирах финансите и бюджетите на холдинга. Сега работя като финансов мениджър в бизнеса на моята годеница. Те развиват верига магазини и сайт за продажба на аниме фигурки, фигурки от света на игрите, плюшени играчки, бордови игри, игри с карти тип YuGiOh, Dragonball и много други неща от този тип. Удоволствие е да гледам как един такъв бизнес се развива отново от една идея за хоби и за мен е чест да бъда част от млад и енергичен екип.- Фен съм на игрите от малък, като навлизах в тийнеджърските години сме играли на аркадни и телевизионни игри, после се появиха времената на компютърните игри и компютърните клубове. Там се роди моята любов към StarCraft, която и до ден днешен е моята любима игра. Предвид трудностите с интернета през онези години, с приятели си бяхме изградили мрежа между блоковете и играехме постоянно. Бях изключително запален и исках да стана много добър, но останах само с желанието, просто през годините обичах да играя игри. С излизането на WarCraft също много се зарибих отново по професионалната сцена, за първата година от излизането на играта световнен шампион стана българин – легендата Здравко Георгиев (SK.Insomnia), който тогава гледах като божество, а днес спокойно мога да нарека мой приятел и затова също много се гордея. Когато излезе StarCraft 2, вече бях твърдо решен да стана професионален играч. Вече бях достатъчно голям да си направя график, да играя супер сериозно, да си анализирам игрите и бях твърдо решен да го постигна. Успях да се класирам за българските професионални серии (EPS), бях част и от един от първите български StarCraft 2 отбори – DooM Gaming, но отново дойде моментът на избора, предложиха ми повишение в работата и трябваше да направя своя избор. Избрах кариерата, но любовта към гейминга за пореден път си остана, тогава обаче взех решение да продължа да се занимава с това, но не толкова активно, не като професионален играч, а като коментатор, тъй като това не изискваше толкова отдаденост и време. Започнах да коментирам StarCraft мачове, да организирам турнири, да отразявам турнири и това в интернет. Започнах да правя така наречените стриймове. Няколко години стриймвах само StarCraft без особено голяма гледаемост, тъй като играта е доста комплексна и не е за всеки. Тогава от идея на приятели от квартала ми реших да се пробвам да играя други игри, които да записвам и да качвам в YouTube. Идеята беше, тъй като аз играех всякакви игри. Бяхме случайно попаднали на момче в YouTube, което играеше Amnesia:The Dark Descent и реакциите му бяха много забавни. Реших се, така и така вече си бях закупил техника за да стриймвам StarCraft, имам нужните неща, ще пробвам да записвам как играя страшни игри пък може и да не продължа. Беше си ме доста страх, но 7 години по-късно след първата ми поредица на Amnesia, с над 3000 качени видеа в платформата, десетки изиграни поредици, както и добавени купища други жанрове, типове видеа, влогове, хардуерни ревюта, ревюта на геймърски джаджи и периферия, шоу и какво ли още не.- Нивото се вдига постоянно, защото най-добрите мотивират всички, както е било с всеки един спорт. Имаме си изявени вече професионални играчи във всяка една игра и те мотивират и бутат всички напред. Според мен всичко се развива както трябва, може би е малко по-бавно отколкото ми се иска, но виждам развитието и много се радвам. Знаем си, че в България нещата се случват по-бавно, важното е че се случват.Индивидуално сме супер, но отборно нещо не може да ни се получи. Българският манталитет си съществува и може би е важно да се промени малко нашето мислене и нещата ще се получат и в отбори. Относно събития, спрямо нашия регион, смятам че се справяме повече от добре, за европейските мащаби има още какво да подобряваме, но смятам, че там нещата се случват отново в правилната посока.- Виждам постоянно и изключително много се радвам. С турнирите, които организираме по нашите събития, постоянно виждам нови имена, тъй като не следя толкова детайлно всичко esports заглавия, но най-добрите ни българи по отделните дисциплини или ги познавам, или сме се виждали по турнири. Това, което виждам е, че те все повече и повече се увеличават, което значи, че всичко се случва. Много хора не осъзнават колко дисциплина и мотивация се изисква да си професионален играч и бързо се отказват, но пък има и много други, които са надъхани да успеят и много се радвам, че все по-често виждам от вторите. Българите винаги сме били споменавани по най-големите събития в света на електронните спортове, колкото и да сме малка държава. В последните години това още повече се засили и за мен е голяма чест.- От мен можете да очаквате почти същото, което правя през последните години, само че много по-регулярно и по-качествено. Изключителен фен съм на хардуера, но винаги съм оставял настрана такъв тип видеа, тъй като отнемат много време, а преди времето ми беше изключително ограничено. Сега обаче се отдавам изцяло на любимите ми занимания и мисля да се залеем от всякакви интересни и приятни неща. Преди 6 месеца започнах и ново шоу в моя канал, чийто втори сезон ще започне най-вероятно през другия месец. Заедно с него планирам и сезон 1 на друго интернет шоу. Освен това с колегите ми планираме редица онлайн турнири, както и стига да се успокои ситуацията с пандемията, много събития и турнири на живо.- На всички хора пожелавам да мислят по-позитивно и да се опитват да намират позитивното и в най-кофти нещата, защото живеем в странно време и ако гледаме негативно на всичко, привличаме още по-негативна енергия. Важното е да бъдем щастливи и да се развиваме в нещата, които ни правят такива. На всички хора, които обичат гейминга, ще им кажа, че това се превръща в най-голямата развлекателна индустрия в света и това, че всички сме част от нея е страхотно преживяване, на което мисля, че тепърва ще предстои най-доброто. Благодаря на всички, които прочетоха това интервю, желая ви прекрасен ден! 0



