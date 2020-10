Тенис Григор Димитров срещу Стефанос Циципас - анализ, коефициенти и очаквания 05 октомври 2020 | 09:00 Прочетена 1049 0



Става дума за двама тенисисти с изключително сходен стил на игра, притежаващи невероятно грациозни удари, които описват цялата красота и финес на този спорт. Григор и Стефанос притежават и доста сходни оръжия, но нека да отделим и специално внимание на отделните елементи от играта на двамата:



Форхенд



И Димитров, и Циципас разчитат предимно на длання си удар, за да реализират уинъри, да контролират разиграванията или просто да притискат съперниците си. Въпреки това Циципас, бидейки тенисистът, практикуващ по-агресивен стил на игра, съумява да провежда точките ,,по свой вкус" именно благодарение на прецизното насочване на дясното си крило.

Гъркът също така умее да придава впечатляващо въртене на топката на форхенда си особено когато изпълнява удара си по диагонала. А дори не е нужно да се споменава и ефективността на форхенда на Циципас, когато той използва този удар като ,,апроучинг шот", за да затрудни максимално опонентите си при излизане на мрежата.



Григор, от друга страна, през последните години залага повече на процентния тенис. Често пъти виждаме хасковлията да се движи по широчината на основната линия и все по-рядко - на мрежата. Въпреки това форхендът на Григор остава оръжие, от което мнозина са пострадали. На особена ефективност може да се радва форхендът на бившия номер три, когато той бяга от бекхенда си, за да изиграе удара по обратния диагонал.

За жалост обаче проблемите от физическо естество през последните години у Григор (които пряко повлияха на увереността на сънародника ни) го принудиха да бъде значително по-консервативен при подбора си на активно продължение на разиграванията, но ако иска да има успех в утрешния си двубой, хасковлията несъмнено ще трябва да остави конвенционалните отигравания настрана.



Бекхенд



Циципас набързо влезе в категорията ,,най-добри бекхенди с една ръка" още при дебютните си мачове в професионалния тур. Гъркът може да разчита на лявото си крило, като той умее както да разиграва търпеливо от бекхенд по диагонала, така и да изостря удара си по правата, а често пъти Стефанос реализира спиращи дъха уинъри по този начин.

Като цяло Циципас употребява драйв бекхенда си повече от слайса си. Тук идва главната разлика по отношение на стила на игра между двамата. Григор предпочита да разиграва, използвайки сечения си обратен удар в опитите си да накъсва ритъма на съперниците си. Сънародникът ни също така доста умело дегизира техничните си къси топки с постановка за изпълнение на слайс.

Колкото до бекхенд драйв удара на Григор, може да се каже, че това винаги е била главната слабост в играта на българина. Всички опоненти на Григор атакуват българина именно на бекхенд, а истината е, че често пъти във важните моменти този удар на нашето момче се пропуква. Циципас на свой ред вкарва ударите си от бекхенд на значително по-константна честота, което прави намирането на ,,пукнатини" или слабости в играта му една изключително сложна задача.



Сервис



Гъркът определено може да разчита на началния си удар, който неведнъж му е печелил ,,евтини точки" в критични моменти от двубоите му. За жалост не може да се каже същото за Григор напоследък, който занижи нивото си на сервис значително от проблемите си с рамото от началото на 2018 г.

Статистиката обаче показва доста сходно представяне на двамата тенисисти, когато застанат на линията за начален удар. В кариерата си Григор е спечелил 75% и 51% от точките си съответно на първи и втори сервис, докато числата при Циципас сочат подобни изчисления - 76% и 54%.

Ако се вгледаме в статистиката за 2020 г. обаче, ще видим ,,пропастта" в тази категория между двамата. Циципас има 192 аса и 61 двойни грешки, докато при Димитров статистиката е значително по-притеснителна. През тази година българинът е реализирал едва 89 аса и цели 99 двойни грешки. Гъркът също така е спечелил 77% и 58% при точките си респективно на първи и втори начален удар, докато при Григор числата сочат съответно 70 и 49 на сто. Цялостно за сезон 2020 Стефанос е спечелил 89% от сервис геймовете си, докато Григор - 77%.



Игра на мрежата



Както бе споменато малко по-горе, гъркът обожава да посещава предната част на корта. Стефанос умело атакува мрежата, конструирайки разиграванията по такъв начин, който да му позволи завършване на точката с лесно воле. Стигне ли се до затруднения все пак, гъркът може да разчита на великолепния си усет към топката, позволяващ му да реализира феноменални стоп волета. На всичкото отгоре честите визити на мрежата на гърка допринасят за вариативния стил на игра на Циципас, който благодарение на всичко това просто не позволява на съперниците си да се чувстват комфортно от другата страна на корта.

Григор също така притежава феноменален усет към топката, като хасковлията неведнъж е ставал автор на паметни изпълнения, които се включват в голяма част от видеата на АТР, посветени на някои от най-красивите точки. Димитров определено е способен на качетсвени прояви в близост до мрежата, но с годините той сякаш все по-рядко посещава тази зона на корта в избора си да не предприема толкова голям риск.



Все пак е важно да се отбележи, че когато се налага, Григор може да играе изключително офанзивно, а това се случва, когато сънародникът ни се изправя именно срещу най-големите имена в света на тениса. Точно това можем да очакваме и утре, а макар голяма част от елементите на игра на двамата да служат като предпоставка за мач, изпълнен с разигравания, доминирани от гръцкия тенисист, непременно Григор ще се погрижи ,,картинката" да не е такава.

Всички си спомняме миналогодишния четвъртфинал на US Open между Димитров и Федерер, когато хасковлията изобщо не отстъпваше на един от най-офанзивните състезатели в модерната ера на тениса. Всъщност когато Григор се изправя срещу най-големите имена, той е склонен да остави консервативните отигравания настрана и да се наслаждава на мача. Често пъти виждаме хасковлията да предприема действия, изпълнени със значително по-голям риск от обикновено, когато се изправя срещу фаворитите. Това, естествено, се дължи на два фактора - единият е, че за да спечелиш срещу най-добрите, трябва да излезеш от комфортната си зона, а другият е, че с големият риск идва и голямата печалба.



Нека вперим поглед и към пътя на двамата до осминафиналите на тазгодишното Открито първенство на Франция



Григор Димитров всъщност е тенисистът след Джокович и Надал, загубил най-малко геймове по пътя си към осминафиналите в Париж, като сумата им е 22. Циципас, от своя страна, изигра солидни двубои във втория и третия кръг, но бе съвсем близо да напусне надпреварата рано-рано, след като Жауме Мунар бе повел с 2:0 на гърка в мача им от първата фаза на турнира. В този момент обаче шестият тенисист в света отново демонстрира шампионския си характер и осъществи първия пълен обрат в младата си кариера, за да премине напред.



А какво показват предишните участия на тенисистите в Париж?



Знаем, че това е първа поява на Григор в четвъртия кръг на Ролан Гарос. При Циципас обаче се наблюдава любопитна тенденция - при първото си участие в Париж (2017 г.) той губи в първия кръг от Иво Карлович, след като е преминал през квалификациите. През 2018 г. пък Стефанос бива спиран от Доминик Тийм, а през миналата година младокът прави още две крачки напред, когато отстъпва в четвъртия кръг на Стан Вавринка.

Гъркът видимо се представя все по-добре на Ролан Гарос с всяка изминала година, като всички ние ще се надяваме, че тази тенденция ще бъде нарушена утре, за да не може Циципас да отбележи прогрес в участието си на тазгодишното открито първенство на Франция спрямо миналогодишното.



Какво сочат данните относно формата на двамата през 2020 г.?



Определено може да се каже, че Циципас е по-добрият тенисист за сезона (заключение, което може да се направи и по-лесно, ако вземем предвид само настоящия ранкинг на двамата). Гъркът се радва на значително по-константни резултати, както и повече победи от нашия сънародник. Стефанос има цели 22 победи за годината срещу само 9 поражения. Шестият в света също така спечели надпреварата в Марсилия, като достигна и до още два финала (в Дубай и в Хамбург).

Димитров, от друга страна, има едва 12 победи и 8 загуби през годината. Определено хасковлията се е намирал и в по-добра форма, като най-доброто му представяне за сезона идва в Акапулко, където Гришо стига до полуфинал (губи от Надал).



Ето къде могат обаче да изиграят роля последните няколко загуби на Циципас...



Последните поражения на Стефанос могат да бъдат окачествени като изключителн болезнени за младия грък. Циципас напусна US Open след фрапиращ обрат от страна на Борна Чорич, който изоставаше с 1:2 сета и 1:5 гейма в четвъртата част, но в крайна сметка хърватинът направи немислимото, спасявайки и общо 6 мачбола по пътя си към този паметен ,,ремонт".



В Хамбург пък Циципас водеше с 5:3 гейма в третия сет на финала срещу Андрей Рубльов, но в крайна сметка гъркът отново не довърши започнатото. Нека се върнем и в 2019 г., когато Стефанос загуби може би най-красивия мач на турнира, а именно осминафинала срещу Стан Вавринка, като впоследствие шампионът от финалите на АТР през същия сезон призна, че е плакал и страдал неописуемо много вследствие на това свое поражение. Тези негативни емоции, които са се насъбрали в сравнително кратък времеви диапазон, със сигурност могат да окажат своето влияние върху психическата устойчивост на 22-годишния състезател, стигне ли се до критични моменти в утрешния сблъсък.



Нека си припомним все пак и (неофициалната) среща между Димитров и Циципас:



Тя става факт през 2017 г. на демонстративния турнир ,,The Boodles", който служи за подготовка на много играчи преди Уимбълдън. Тогава българинът надделява със 7:6(4) 6:1, но паралели между този мач и предстоящия не могат да бъдат правени. Обстановката през 2018 г. е била значително по-различна от сегашната - по това време Григор бе в топ 10, докато Циципас все още бе изгряваща звезда, мачът се е провел също така на тревна настилка, като не бива да неглижираме и демонстративния заряд на срещата, който съвсем пречи на изграждането на обективна преценка вследствие изиграването на един такъв двубой.



Истината е, че днес Циципас е тенисистът, влизащ в голяма част от най-големите турнири по света като един от основните фаворити, а множество експерти определят гърка и като бъдещ №1 в света. Кариерата на Стефанос видимо се намира в страхотен подем; гъркът придобива все по-голямо самочувствие, което се изразява в неговата впечатляващата увереност и непреклонност на корта.



Григор, от друга страна, не може да каже за себе си, че се намира във формата на живота си, но пък спрямо миналата година хасковлията определено може да се радва на прогрес. В края на август Димитров бе изпаднал извън топ 70, а сега се намира под №20 в световната ранглиста, което все пак показва, че българинът претърпява възход в кариерата си.



А какво смятат букмейкърите?



Фаворит за спечелването на срещата според букмейкърите е Стефанос Циципас с коефициент от 1.30. Победа за Григор Димитров пък се оценява на шанс от 3.50 пункта.



Най-високият коефициент е 2.50 и той се отнася за победа с 3:0 в полза на гърка. Букмейкърите оценяват шанса за успех на Циципас в четири части на вероятност от 3.60, като петсетов успех в полза на петия поставен се изчислява на кръглия коефициент от 6.00.



Специалистите обаче стават значително по-скептични, стане ли дума за успех в мача в полза на Григор. Ставката пада рязко при прогноза за победа с 3:0 в полза на българина - 11.00. Успех за нашето момче с 3:1 или 3:2 сета пък се изчислява на коефициент от 8.50.



