На живо: ЛА Лейкърс - Маями Хийт, Адебайо и Драгич аут за "горещите"

GAME 3 #NBAFinals presented by YouTube TV featuring the @Lakers and @MiamiHEAT continues TONIGHT at 7:30 PM ET on ABC!



: "Don Life" by @BigSean pic.twitter.com/EDKLWk0orM — NBA (@NBA) October 4, 2020 Маями отново няма да може да разчита на титулярите си Бам Адебайо и Горан Драгич. Двамата получиха травми още в първия двубой от Финалите и за жалост отпадат от сметките на отбора си за втори пореден мач. Адебайо все още изпитва болки в областта на врата, докато Драгич е с разкъсано сухожилие в левия глезен.



Through two games in the #NBAFinals, Anthony Davis is averaging 33.0 points on 63-60-100 shooting splits. Davis is 26-41 from the field, 3-5 from three and 11-11 from the free throw line.



7:30pm/et: LAL (2-0) MIA, Game 3



ABC Tune-In Tidbits: https://t.co/71zAJ9PAy8 pic.twitter.com/teQG1SeLU7 — NBA.com/Stats (@nbastats) October 4, 2020 От другата страна Лейкърс са отразили състоянието на Дани Грийн като "въпросително" в доклада преди срещата. Причината за това е контузия в областта на тазобедрената става. Иначе, отборът на Франк Вогъл записа два поредни комфортни успеха над съперника си, като тази нощ ще има идеалния шанс да излезе напред с 3-0 в общия резултат, предвид травмите на основните играчи на Хийт, и да се доближи на само една победа от първа титла от десетилетие насам.



СТАРТОВИ ПЕТИЦИ:



Лос Анджелис Лейкърс: ЛеБрон Джеймс, Кентейвиъс Колдуел-Поуп, Дани Грийн, Антъни Дейвис, Дуайт Хауърд



Отборите на Лос Анджелис Лейкърс и Маями Хийт подновяват борбата си за трофея "Лари О'Брайън" на Националната Баскетболна Асоциация тази нощ. Двата тима ще се изправят един срещу друг за трети път във Финалната серия, като общият резултат от първите две срещи е 2-0 победи в полза на "езерняците". Срещата е с начален час 2:30 българско време и можете да я наблюдавате на живо Т УК

