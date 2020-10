Диего Улиси спечели втория етап от Обиколката на Италия

Италианецът Диего Улиси от тима на "Обединените арабски емирства" спечели втория етап от Обиколката на Италия - 149 километра от Алкомо до Аргидженто в Сицилия.

Улиси пресече финалната линия с време от 3 часа, 24 минути и 58 секунди. Той изпревари с финален с финален спринт словака Петер Саган и датчанина Микел Фролих, които допълниха тройката на върха.

