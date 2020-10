Тенис Яник Синер пребори Зверев и стигна за първи път до 1/4-финал на "Голям шлем" 04 октомври 2020 | 17:23 Прочетена 487 0



Incredible. 19yo Jannik Sinner, playing his first #RolandGarros main draw, beats the USOpen runner up and 6th seed Alexander Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 to reach the QFs in Paris.



Next? Rafael Nadal! pic.twitter.com/UajfdCDIJp — José Morgado (@josemorgado) October 4, 2020

На четвъртфиналите Синер ще има много тежка задача срещу 12-кратния шампион на "Ролан Гарос" Рафаел Надал, който продължава без загубен сет от началото на турнира. Яник Синер достигна до първия си четвъртфинал в турнирите от "Големия шлем", след като записа четвърта поредна победа на Откритото първенство на Франция. Италианецът, който в края на миналата година спечели турнира Next Gen, победи с 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 германеца Александър Зверев за точно 3 часа игра.Синер записа почти двойно повече печеливши удари от шестия в схемата Зверев - 39 срещу 20, и това натежа най-сериозно в негова полза. 20-годишният Синер имаше превъзходство в играта в първата два сета и макар в третия Зверев да започна частичен обрат, то германецът не бе в състояние да го продължи.На четвъртфиналите Синер ще има много тежка задача срещу 12-кратния шампион на "Ролан Гарос" Рафаел Надал, който продължава без загубен сет от началото на турнира.

