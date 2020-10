Разгром за Халеп на "Ролан Гарос"

Само 68 минути трябваха на 19-годишната полякиня Ига Швьонтек да разгроми първата поставена Симона Халеп с 6:1, 6:2 по пътя си към първи кариерен четвъртфинал от “Големия шлем”. Представянето на Швьонтек бе наистина забележително и тя напълно заслужено елиминира фаворитката за трофея на “Ролан Гарос”, макар и резултатът да можеше да бъде по-почтителен към румънката.

Swiatek stuns Halep!



Teenager @iga_swiatek needs just 70 minutes to end Halep’s streak 6-1 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/dlh5372wsY