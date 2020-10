Тотнъм продължи договора на защитник и го прати във Виляреал

Тотнъм продължи договора на защитника Хуан Фойт и го изпрати под наем в испанския Виляреал. 22-годишният аржентинец подписа контракт с "шпорите" до края на юни 2023 година. Във Виляреал той ще прекара сезон 2020/2021.

Juan Foyth has signed a new contract with the Club until 2023 and joined Spanish side Villarreal on loan for the remainder of the 2020/21 season.



