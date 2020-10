НБА Кайл Кузма е доволен, че Лейкърс не го включиха в сделката за Антъни Дейвис 04 октомври 2020 | 12:41 Прочетена 319 0



копирано

Крилото на Лос Анджелис Лейкърс Кайл Кузма изрази радостта си от факта, че се състезава на Финалите на НБА. 25-годишният американец призна пред “Silver Screen and Roll”, че винаги си е мечтаел да играе в спора за титлата и благодари на организацията на "езерняците", че не го е пратила в Ню Орлиънс Пеликанс като част от сделката за звездата Антъни Дейвис. Kyle Kuzma says he’s "very grateful" that the Lakers kept him out of the Anthony Davis trade and gave him an opportunity to compete for a title. https://t.co/oqZ4GkRgk0 pic.twitter.com/pYW9AzsyJn — Silver Screen & Roll (@LakersSBN) October 3, 2020 “Чувството е страхотно. Просто се опитвам да изживявам момента. На паркета играя с много енергия, целта ми е да се представям добре в защита и да помагам на съотборниците си. Това е всичко, за което мога да си пожелая. Да се състезавам във Финалите на НБА винаги ми е било мечта. Обожавам тази възможност”, каза Кузма. “В момента можех да си бъда у дома и да се наслаждавам на Финалите по телевизора”, пошегува се Кузма, намеквайки за размяната между Лейкърс и Ню Орлиънс в която “пеликаните” получиха трима от младите играчи на “езерняците” - Лонзо Бол, Брандън Инграм и Джош Харт. “Случиха се сериозни сделки, Антъни Дейвис пристигна тук, така че съм много благодарен на организацията, че реши да ме задържи в отбор, който се опитва да спечели титла”, добави крилото.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 319

1