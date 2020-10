Зенит (Казан) измъкна Суперкупата на Русия, след като победи Локо на Пламен Константинов в драма (видео + снимки)

View this post on Instagram

Сегодня в Новосибирске открыли крупнеишии за Уралом Региональныи центр волеибола. Здесь есть все для тренировок, проведения соревновании мирового уровня и воспитания будущих чемпионов. В день открытия состоялся матч за Суперкубок России-2020. За него сразились новосибирскии «Локомотив» и «Зенит-Казань». Игра была острои, можно даже сказать, интригующеи. Соперники шли, как говорят, нос к носу, чаша весов склонялась на сторону то однои, то другои команды. Наш «Локо» красиво завершил вторую и четвертую партии! А победитель определился только в решающем – пятом – сете. Я уверен, что стены волеибольного центра еще увидят не одну яркую, эмоциональную игру, а болельщики продолжат поддержать свою команду так же яростно, как они поддерживали ее сегодня! Желаю всем новых интересных игр. С праздником, друзья. С новосельем, Локо! С открытием волеибольного центра! #новосибирск #Новосибирскаяобласть #спорт #Волеибол #Локомотив

Андрей Травников (@travnikov.andrey) on Oct 3, 2020