Сергей Ковальов получи 3-годишна присъда в САЩ

Сергей Ковалёв признал себя виновным и получил 3 года условно "Крашер" - некогда лучший полутяж нашего времени - взял на себя вину в уголовном деле, которое против россиянина возбудили ещё в 2018 году На Сергея подала заявление Джейми Фронц. Девушка утверждала, что на некой вечеринке Ковалёв сломал ей нос после отказа Джейми от интимной близости с боксёром Ранее стороны достигли соглашения, по которому Ковалёв должен был выплатить пострадавшей 650000 долларов

