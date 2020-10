Маями без Адебайо и Драгич и за мач №3?

Бам Адебайо и Горан Драгич може и да не се появят в игра за Маями Хийт в третия мач срещу Лос Анджелис Лейкърс. Състоянието им е определено като “несигурно” в доклада преди срещата, като обикновено баскетболистите с подобна диагноза пропускат мачовете на отборите си.

Miami’s Bam Adebayo and Goran Dragic being listed doubtful for Game 3 of NBA Finals against the Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.