Дионтей Уайлдър се раздели с треньора, който метна кърпата в боя с Тайсън Фюри

Бившият шампион в тежка категория на WBC, Дионтей Уайлдър е взел решение да се раздели с един от своите треньори. 34-годишния американец освобождава Марк Бреланд, който хвърли бялата кърта във втората битка между Уайлдър и Фюри. Всички очакваха Уайлдър да го освободи още след самата битка, но той не го направи. @@@

Бреланд реши да спаси своя боец от излишни щети и метна кърпата през февруари, когато Фюри размаза Уайлдър и го победи с нокаут в 7-мия рунд. Дионтей се раздели със своята титла, както и с непобедения си статут. Deontay Wilder has now officially parted ways with head coach Mark Breland after he threw in the towel against Tyson Fury pic.twitter.com/fhS6qFHK1c — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 2, 2020 Шели Финкел, който е мениджър на Дионтей потвърди новината и сподели, че след трилогията ще стане ясно дали това е било правилно решение.

Wilder splits from co-trainer Mark Breland — the man who threw in the towel to end #WilderFury2



(via @StevESPNKim) pic.twitter.com/kQs9Zm8g4E — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 3, 2020

Бреланд беше до Уайлдър през цялата му кариера, която стартира през 2008 година. Уайлдър беше бесен на Бреланд за хвърлената кърпа и каза, че предпочита да умре на ринга, отколкото да развяват бялото знаме. В момента той се готви за третата битка с Тайсън Фюри, която е планирана за декември в Лас Вегас. Това ще е съдбоносен дуел, който ще определи хода на кариерата на "Bronze Bomber".

