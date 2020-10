Холи Холм с поредна доминация в UFC

View this post on Instagram

Lo más destacado de lo que dejó este #ufcfightisland4 Holly Holm le ganó a la mexicana Irene Aldana por decisión unánime. Clara y merecida victoria!! En toda la pelea ha dominado y controlado. Siempre trato de mantener la distancia o sino, llevarla al suelo. Buenas patadas que ha conectado y también buenas manos. En cambio a la mexicana, nunca estuvo cómoda y no pudo ganar ni un solo round. No ha peleado como ella suele pelear, pero el mérito es de Holm, porque atacó e hizo sentir incómoda a su rival. Buena pelea por Holm y veremos cuál será su próxima contrincante. En la pelea coestelar, el brasileño Carlos Felipe ganó por decisión unánime a De Castro en una muy aburrida pelea. Se han pegado muy poco y siempre se presionaban constantemente contra la jaula. Una pelea sin más. También, Germanie De Randamie le ganó a Julianna Peña por sumisión (foto/video 4). Una pelea bastante entretenida y pareja además. En el primer round, De Randamie controlo y ganaba bien, pero en el segundo, sorprendió Peña derribandola y golpeado muy bien. Tuvo un intento de sumisión y también De Randamie! Y en el tercero, la holandesa la deja dormida a Peña. Pelea bastante buena!!! Carlos Condit le ganó a Mcgee por D.U en una buena pelea. Se han pegado y Mcgee también hizo lo suyo. Ganó bien y merecido Condit! Jourdian y Culibao empataron en una gran pelea!! Una pelea muy pero muy parejita, que los dos tuvieron sus oportunidades. A un juez le dio 29-28 Culibao, al otro 29-28 Jourdian y al tercer juez le dio 28-28 y termino en empate. Y Casey Kenney ganador por decisión unánime ante Alateng . Dominó y controlo muy tranquilo la pelea. Conecto muy buenos golpes!! Y el dijo que quería pelear el próximo fin de semana, se dará?? #ufcenvivo #ufcfightisland4 #ufcespañol #peleas #peleador #mma #artesmarciales #ufcfighter #fighther #fightisland #fight #boxing #kickboxing #jiujitsu #karate #ufcabudhabi #inabudhabi #abudhabi #diariomma #somosmma #danawhiteufc #hollyholm #irenealdana @emilianocandido @clubdelasmma @somosmma @deportemma @sthorymma @espnknockout @gastonreyno @espnmma @ufcespanol #diarioufc

