Тенис Джокович даде само пет гейма на колумбиец, задмина Федерер по победи в Париж 03 октомври 2020 | 22:04 Прочетена 481 0



Thanks for coming to the masterclass…



World No. 1 @DjokerNole steamrolls into an 11th straight R16 in Paris defeating Galan 6-0 6-3 6-2.



#RolandGarros pic.twitter.com/DRxH5lPhLp — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020 Носителят на 17 титли от "Големия шлем" и световен номер 1 Новак Джокович продължи безпроблемния си рейд на "Ролан Гарос" към втората седмица на турнира. Ноле даде само пет гейма на колумбиеца Даниел Галан - 6:0, 6:3, 6:2, като единствено дъждът предложи известно неудобство на великия сърбин в стремежа му да преодолее и това препятствие. Статистиката пък показва, че вече Джокера има 71 победи и 14 поражения в кариерата си в "Ролан Гарос", с което застава еднолично на второ място в историята на турнира, изпреварвайки Роджър Федерер (70-17). Номер 1 в това отношение, естествено, е Рафаел Надал с безпрецедентните 96 победи и само 2 поражения, едното от които е именно от Джокович на четвъртфиналите през 2015 година.





The @atptour Sweet 16



Djokovic vs. Khachanov

Carreno Busta vs. Altmaier

Fucsovics vs. Rublev

Dimitrov vs. Tsitsipas

Sonego vs. Schwartzman

Gaston vs. Thiem

Zverev vs. Sinner

Korda vs. Nadal #RolandGarros pic.twitter.com/ijgPO1XEhw — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020 Новак също така изравни друго забележително статистическо постижение на колегите си от "голямото трио". Той вече има 11 поредни класирания на осминафиналите в Париж (2010-2020 година), като същото направиха Надал и Федерер в периода 2005-2015. Иван Лендъл (1981-1989), Яник Ноа (1980-88) и Гийермо Вилас (1975-1983) имат по 9 поредни участия в четвърти кръг на "Ролан Гарос".

Kralj @DjokerNole pic.twitter.com/IC0oqEAGYK — Nadja Braunovic (@NadjaBraunovic) October 3, 2020 Ноле се показа като голям спортсмен по време на двубоя с очевидния аутсайдер Галан, защото в началото на втория сет двамата играха без покрив по време на дъжд. Колумбиецът се подхлъзна в четвъртия гейм и това предизвика раздразнението на Джокович, който призова срещата да бъде прекъсната, докато не бъде активиран покрива на централния корт "Филип Шатрие". 33-годишният сърбин дори помогна на персонала с почистването на настилката. Иначе Джокера вече има 35 победи през 2020-а и продължава да бъде непобеден, макар срещу Пабло Кареньо Буста на US Open да бе дисквалифициран. Досега във френската столица Новак е загубил само 15 гейма, като следващият му опонент би трябвало да е по-сериозен - световният номер 16 Карен Хачанов, който по-рано през деня елиминира с 6:2, 3:6, 6:4, 6:2 Кристиан Гарин и за четвърти пореден път преодоля първата седмица на "Ролан Гарос".

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 481

