Отново натиск от играчи за въвеждане на "ястребово око" на клей

С развитието на технологиите "ястребовото око" се превърна в безценен помощник за състезателите в тениса. Те могат да обжалват решенията на съдиите, което помага за намаляване на грешките, но Денис Шаповалов нямаше тази възможност в мача си от втория кръг на "Ролан Гарос".

На свой сервис канадецът водеше с 5:4 и 30:15 в решителния пети сет срещу Роберто Карбайес Баена и беше близо до победата. В следващата точка ретур на испанеца попадна около линията, като Шаповалов беше уверен, че топката е в аут и подчерта отпечатъка.

Главният съдия провери белега и отсъди точка в полза на Баена, тъй като според рефера при тупкането топката е закачила линията. След кратък спор резултатът стана 30:30 и впоследствие Шаповалов загуби драматично двубоя, който оформи съперникът на Григор Димитров в третия кръг.

Повторението за зрителите пред екрана обаче показа, че топката е в аут и канадецът трябваше да има два мач бола, като вероятно крайният изход на срещата щеше да е различен. След двубоя Шаповалов публикува снимка на кадъра с текст: "Кога ще има "ястребово око" (в турнирите) на клей".

"Ролан гарос" е единственият от четирите турнира от Големия шлем, който не разполага с "ястребово око". Главната причина, която често организаторите изтъкват, е, че за разлика от тревата и твърдата настилка, при надпреварите на клей не е необходимо да се въвежда технологията, тъй като топката оставя отпечатък, който насочва съдиите.

Въпросът опира и до финансови възможности, но в тази посока организаторите на "Ролан гарос" поставиха с приоритет изграждането на подвижен покрив на централния корт.

През годините често се е стигало до спорове между състезатели и съдии относно вижданията за оставения от топката белег по корта. Шаповалов е поредният тенисист, който надига глас за въвеждането на технологията в надпреварите, които се провеждат на клей.

