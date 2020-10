Сполстра: Отборът ни е упорит, ще трябва да преминем през това изпитание

Старши треньорът на Маями Хийт Ерик Сполстра няма намерение да се предава, въпреки изоставането от 0-2 победи на тима му от Лос Анджелис Лейкърс във Финалите на НБА. Специалистът, който има две титли в дългогодишната си кариера с “горещите”, е наясно, че отборът му е достатъчно упорит, за да разбере как да преодолее тежкия си съперник.

Erik Spoelstra: we don’t give a shit if anyone thinks it’s impossible to overcome this pic.twitter.com/XmP0sOHx8z