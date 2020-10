Беретини шокиран от квалификант в Париж

Необичайните условия на “Ролан Гарос” 2020 доведоха до редица непредсказуеми резултати и множество необичайни участници във втората седмица. Седмият поставен в основната схема Матео Беретини бе шокиран от германския квалификант и дебютант Даниел Алтмайер с 2:6, 6:7(5), 4:6.

CTRL + ALT... COMPLETE @daniel_altmaier reaches the R16 on debut at Roland-Garros 6-2 7-6(5) 6-4 over Berrettini.#RolandGarros pic.twitter.com/cx4wXzE2DK