Антъни Дейвис се нареди сред елитна компания в НБА

Антъни Дейвис е същинска машина, програмирана да доминира при всеки досег до подкошието на съперниковите отбори. “Веждата” бе навсякъде по паркета през изминалата нощ, завършвайки с “дабъл-дабъл” от 32 точки и 14 борби за успеха на ЛА Лейкърс над Маями Хийт в мач №2 от Финалите на НБА. Anthony Davis joins Kevin Durant (2012), Michael Jordan (1991), Rick Barry (1967), and Hal Greer (1967) as the only players in @NBAHistory to score 30+ points in their first two career #NBAFinals games! pic.twitter.com/UQ194o3274 — NBA (@NBA) October 3, 2020 Тазгодишните Финали са първите такива в кариерата на Ей Ди. Той направи страхотен дебют в тази фаза, след като вкара 34 точки в първия мач от серията срещу “горещите”, а след снощното си представяне заслужи да се нареди до легендарни фигури на баскетбола отвъд океана. Дейвис се превърна в петия играч в историята на НБА, който бележи поне 30 точки в дебютните си два мача от Финалите на НБА. Останалите четирима баскетболисти, сторили това преди него, са Хал Гриър, Рик Бари, Майкъл Джордан и Кевин Дюрант. 32 PTS on 15-20 shooting, 14 REB in the Game 2 win.



Anthony Davis is the first @Lakers player with back-to-back 30+ point games in the NBA Finals since Kobe Bryant in 2010. #NBAFinals #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/0sFjHaQTnC — NBA.com/Stats (@nbastats) October 3, 2020 27-годишното крило също така е първият баскетболист на Лейкърс, който отбелязва поне 30 точки в два поредни мача от Финалите на НБА, откакто покойната легенда на тима Коби Брайънт прави нещо подобно през 2010-а.

