Наставникът на Милан похвали Гълъбинов

Той също така коментира и драматичното отстраняване на Рио Аве в Лига Европа, дошло след изпълнение на дузпи и гарантирало участието на Милан в груповата фаза на турнира. “Това беше много важна цел за нас. Контролирахме играта и след това стана трудно. Мислим за настоящето и вътре в него се опитваме да изградим позитивно бъдеще. От такива ситуации излизаме по-зрели. Излязохме от мача по-силни и по-подготвени. Дали отборът е уморен? Не спираме, ако сме уморени. Пътят е дълъг, ще трябва да свикнем с това. Изисквах от някои играчи важни усилия. Ще направя оценка днес. От психическа и физическа гледна точка това беше много изразходващ мач. Трябва да свикнем с ротациите”, продължи наставникът.

Pioli on the difficulties that Milan could face tomorrow:" Spezia had a good first half vs Sassuolo, they're a team that have changed 15/16 players compared to last year. They kept their game ideas, they won on an important field, we will have to be more determined than them."