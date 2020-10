ММА Кантар преди UFC on ESPN 16 (видео) 03 октомври 2020 | 13:25 Прочетена 66 0



Холи Холм и Ирен Алдана минаха кантара преди битката им в Абу Даби. Двете състезателки оглавяват UFC on ESPN 16, което ще се проведе на остров Яс след броени часове. Битката им ще бъде в категория петел. Холм и Алдана бяха с еднакво тегло и заковаха по 61.68 килограма.



Двете състезателки от подглавната битка Джърмейн де Рандами и Джулиана Пеня също влязоха в лимита за категория петел. Джърмейн беше с тегло 61.68 килограма, а Пеня закова 61.46 килограма. Всички си влязоха в категориите. Ето видео, както и останалите резултати:







Главна карта:



Холи Холм (136/ 61.68 кг.) vs. Ирен Алдана (136/ 61.68 кг.)



Джърмейн де Рандами (136/ 61.68 кг.) vs. Джулиана Пена (135.5/ 61.46 кг.)



Йорган де Кастро (261/ 118.38 кг.) vs. Карлос Фелипе (263/ 119.29 кг.)



Камерън Елс (136/ 61.68 кг.) vs. Кайлър Филипс (136/ 61.68 кг.)



Душко Тодорович (186/ 84.36 кг.) vs. Декуан Таунсенд (186/ 84.36 кг.)

