Адебайо е готов да се завърне на паркета, вярва в обрата

Титулярният център на Маями Хийт Бам Адебайо планира да се завърне в състава на отбора си за ключовия мач №3 от финалната серия срещу Лос Анджелис Лейкърс. През изминалата нощ “езерняците” се възползваха от отсъствието на 206-сантиметровия баскетболист и доминираха в подкошието на опонента си. Бам трябваше да пропусне втората среща поради разтежение в зоната на врата. ЛеБрон и Дейвис съкрушиха сърцатия тим на Маями, Лейкърс са на две крачки от 17-ата

