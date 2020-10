Ново попълнение спаси Олимпия (Милано) в последните секунди

Олимпия (Милано) също се присъедини към списъка от победители в първия кръг на Евролигата. Италианският тим се нуждаеше от продължение, за да надвие немския Байерн (Мюнхен) с краен резултат 79:81 (14:15, 17:17, 24:22, 15:16, 9:11) в мюнхенската зала “Ауди Доум”.

The play that WON the game @shields3uno take a bow #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZWdlyIu0Wo