Садио Мане е заразен с COVID-19

Нападателят на Ливърпул Садио Мане е дал положителна проба за COVID-19 и е поставен под домашна карантина, съобщиха шампионите на Англия. Сенегалецът е вторият, който се заразява с коронавирус в щаба на Ливърпул, след новото попъление Тиаго Алкантара. Тиаго Алкантара е заразен с коронавирус

"Мане е показал някои симптоми на болестта, но генерално се чувства добре", обявиха от Ливърпул.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.