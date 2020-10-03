Лидерът на Северозапад гостува в Галата, битка между братя в Полски Тръмбеш





Друг мач, в който домакините остро се нуждаят от подкрепата на своите фенове е в Дреновец, където едноименния тим излиза срещу Спартак. Селекцията на Александър Петров постигна героична победа в турнира за купата на България, отстранявайки втородивизионния Струмска слава (Радомир), но още не е печелила у дома в първенството на Трета лига. Плевенчани пък като, че ли се стабилизираха след трите поредни победи. Непредсказуем сблъсък. Изключително интересна е ситуацията около двубоя в ловешкото село Галата, където тамошният Пещера приема лидера в класирането ФК Севлиево. На солидния тим на гостите, домакините противопоставят състав от местни момчета, които се раздават до последно, въпреки че не получават дори лев финансови възнаграждения. Че на стадион „Свилен Младенов“ е адски тежко за гостуващите тимове отдавна е ясно на всички. Предстои безкомпромисен сблъсък и труден тест за севлиевци.Друг мач, в който домакините остро се нуждаят от подкрепата на своите фенове е в Дреновец, където едноименния тим излиза срещу Спартак. Селекцията на Александър Петров постигна героична победа в турнира за купата на България, отстранявайки втородивизионния Струмска слава (Радомир), но още не е печелила у дома в първенството на Трета лига. Плевенчани пък като, че ли се стабилизираха след трите поредни победи. Непредсказуем сблъсък.

Също толкова труден за прогнозиране е двубоя и в Червен бряг, където Партизан е домакин на едноименния състав на град Левски. Не е от значение на кой терен ще се проведе този мач. Става въпрос за едно от дербитата на Плевенска област в което един срещу друг излизат футболисти и треньори, които са израсли и играли заедно, познават се отлично.

В Павликени едноименния отбор ще хвърли всичко за да вземе трите точки срещу закъсалия Първа атомна (Козлодуй).

Голмайстори

Автоголове

Предстящият девети кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки. Той започва днес в Мездра където местния Локомотив играе с втория отбор на Етър (Велико Търново). Николай Нинов вече трябва да е наясно дали някой от половината титуляри вече са излекувани. В зависимост от това ще състави единадесеторката на „железничарите“. Не по-лека е задачата на колегата му Марин Стефанов, който се опитва да сведе до минимум амплитудите (напълно логични) в представянето на юношеската си формация и да намери точния баланс в психическата устойчивост на младите „боляри“.Битка между братя в Полски Тръмбеш, където Янтра на Петър Кръстев приема воденият от брат му Мартин – Локомотив (Дряново). Двата отбора записаха добри резултати напоследък. Кой кого ще надхитри?Домакински победи са най-логичните резултати за срещите Вихър (Славяново) - Бдин (Видин), Ботев II (Враца) - Трявна (Трявна) и Левски (Лом) - Академик (Свищов).3 октомври 2020 г., събота, 16:00 часа:ЛОКОМОТИВ (Мездра) – ЕТЪР II (Велико Търново)Главен съдия – Петър Кузев (Габрово)Асистенти – Ивайло Петров и Тихомир Маринов (двамата от Ловеч)Четвърти съдия – Севастиян Чавдаров (Габрово)Делегат – Милен Бельов (Враца)4 октомври 2020 г., неделя, 16:00 часа:ВИХЪР (Славяново) – БДИН (Видин)Главен съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)Асистенти – Ивелин Конов и Тихомир Колев (двамата от Габрово)Четвърти съдия – Адриян Христов (Габрово)Делегат – Емил Младенов (Враца)ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ЛОКОМОТИВ (Дряново)Главен съдия – Никола ПетровАсистенти – Венцислав Банчев и Дочо Михов (тримата от Ловеч)Четвърти съдия – Стилян Колев (Велико Търново)Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)ПЕЩЕРА (Галата) – СЕВЛИЕВО (Севлиево)Главен съдия – Мирослав Михайлов (Плевен)Асистенти – Денис Христов (Плевен) и Николай Иванов (Ловеч)Четвърти съдия – Ивайло Благоев (Плевен)Делегат – Николай Николов (Ловеч)ДРЕНОВЕЦ (Дреновец) – СПАРТАК (Плевен)Главен съдия – Венислав Живков (Монтана)Асистенти – Георги Бенчовски и Димитър Стоянов (двамата от Враца)Четвърти съдия – Ивайло Тодоров (Монтана)Делегат – Радой Христов (Монтана)БОТЕВ II (Враца) – ТРЯВНА (Трявна)Главен съдия – Николай НедковАсистенти – Николай Щирков и Яне ЯневЧетвърти съдия – Даниел ИвановДелегат – Еней Кузманов (всички от Видин)ПАРТИЗАН (Червен бряг) – ЛЕВСКИ (Левски)Главен съдия – Георги ГинчевАсистенти – Милен Арабаджиев и Борислав Борисов (тримата от Велико Търново)Четвърти съдия – Христофор Петков (Ловеч)Делегат – Павел Иванов (Ловеч)ПАВЛИКЕНИ (Павликени) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)Главен съдия – Владимир ВелевАсистенти – Здравко Николов и Атанас НиколовЧетвърти съдия – Георги Давидов (четиримата от Велико Търново)Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)ЛЕВСКИ (Лом) – АКАДЕМИК (Свищов)Главен съдия – Росен Гановски (Враца)Асистенти – Мартин Мачев и Георги ГеоргиевЧетвърти съдия – Владимир КириловДелегат – Александър Димитров (четиримата от Плевен)9 – Тихомир Кънев – Севлиево;7 – Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Момчил Савов – Локомотив (Дряново);6 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Георги Колев – Локомотив (Дряново);5 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Георги Стоянов – Дреновец, Атанас Георгиев – Пещера (Галата);4 – Мирослав Маринов, Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Мариян Огнянов – Левски (Лом), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен);3 – Йоан Петков, Константин Генков – Вихър (Славяново), Йордан Йорданов – Левски (Лом), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Ивайло Раденцов, Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Рангел Абушев – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);2 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Добрин Петров – Севлиево, Цветан Петров – Вихър (Славяново), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Стивън Славков, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Цветин Неделчев, Георги Цеков – Левски (Лом), Мартин Колев – Академик (Свищов), Ростислав Данчев, Янислав Илиев, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Калоян Цветков – Дреновец, Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра), Александър Дамянов – Трявна;1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Павлин Иванов, Николай Банов, Алекс Георгиев – Севлиево, Красен Трифонов, Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов, Николай Какамъков – Павликени, Атанас Ингилизов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Петър Ванков – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Брайан Стоянов, Петър Димитров, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Денил Селимински, Димитър Георгиев, Георги Илиев – Дреновец, Станислав Антонов, Милен Тонев, Кристиян Тафраджийски – Партизан (Червен бряг), Тихомир Антонов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Иван Филипов, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Александър Асенов, Славей Желев, Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев, Алекс Згрипаров – Трявна, Александър Соколов, Ангел Каишев, Янек Кирилов – Бдин (Видин)1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг)