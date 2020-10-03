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БГ Футбол

Лидерът на Северозапад гостува в Галата, битка между братя в Полски Тръмбеш

03 октомври 2020 | 08:58
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Лидерът на Северозапад гостува в Галата, битка между братя в Полски Тръмбеш
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Предстящият девети кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки. Той започва днес в Мездра където местния Локомотив играе с втория отбор на Етър (Велико Търново). Николай Нинов вече трябва да е наясно дали някой от половината титуляри вече са излекувани. В зависимост от това ще състави единадесеторката на „железничарите“. Не по-лека е задачата на колегата му Марин Стефанов, който се опитва да сведе до минимум амплитудите (напълно логични) в представянето на юношеската си формация и да намери точния баланс в психическата устойчивост на младите „боляри“.
Изключително интересна е ситуацията около двубоя в ловешкото село Галата, където тамошният Пещера приема лидера в класирането ФК Севлиево. На солидния тим на гостите, домакините противопоставят състав от местни момчета, които се раздават до последно, въпреки че не получават дори лев финансови възнаграждения. Че на стадион „Свилен Младенов“ е адски тежко за гостуващите тимове отдавна е ясно на всички. Предстои безкомпромисен сблъсък и труден тест за севлиевци.

Друг мач, в който домакините остро се нуждаят от подкрепата на своите фенове е в Дреновец, където едноименния тим излиза срещу Спартак. Селекцията на Александър Петров постигна героична победа в турнира за купата на България, отстранявайки втородивизионния Струмска слава (Радомир), но още не е печелила у дома в първенството на Трета лига. Плевенчани пък като, че ли се стабилизираха след трите поредни победи. Непредсказуем сблъсък.
Битка между братя в Полски Тръмбеш, където Янтра на Петър Кръстев приема воденият от брат му Мартин – Локомотив (Дряново). Двата отбора записаха добри резултати напоследък. Кой кого ще надхитри?
Също толкова труден за прогнозиране е двубоя и в Червен бряг, където Партизан е домакин на едноименния състав на град Левски. Не е от значение на кой терен ще се проведе този мач. Става въпрос за едно от дербитата на Плевенска област в което един срещу друг излизат футболисти и треньори, които са израсли и играли заедно, познават се отлично.
В Павликени едноименния отбор ще хвърли всичко за да вземе трите точки срещу закъсалия Първа атомна (Козлодуй).
Домакински победи са най-логичните резултати за срещите Вихър (Славяново) - Бдин (Видин), Ботев II (Враца) - Трявна (Трявна) и Левски (Лом) - Академик (Свищов).





Северозападна Трета лига – IX кръг

3 октомври 2020 г., събота, 16:00 часа:

ЛОКОМОТИВ (Мездра) – ЕТЪР II (Велико Търново)
Главен съдия – Петър Кузев (Габрово)
Асистенти – Ивайло Петров и Тихомир Маринов (двамата от Ловеч)
Четвърти съдия – Севастиян Чавдаров (Габрово)
Делегат – Милен Бельов (Враца)


4 октомври 2020 г., неделя, 16:00 часа:

ВИХЪР (Славяново) – БДИН (Видин)
Главен съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)
Асистенти – Ивелин Конов и Тихомир Колев (двамата от Габрово)
Четвърти съдия – Адриян Христов (Габрово)
Делегат – Емил Младенов (Враца)

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ЛОКОМОТИВ (Дряново)
Главен съдия – Никола Петров
Асистенти – Венцислав Банчев и Дочо Михов (тримата от Ловеч)
Четвърти съдия – Стилян Колев (Велико Търново)
Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

ПЕЩЕРА (Галата) – СЕВЛИЕВО (Севлиево)
Главен съдия – Мирослав Михайлов (Плевен)
Асистенти – Денис Христов (Плевен) и Николай Иванов (Ловеч)
Четвърти съдия – Ивайло Благоев (Плевен)
Делегат – Николай Николов (Ловеч)

ДРЕНОВЕЦ (Дреновец) – СПАРТАК (Плевен)
Главен съдия – Венислав Живков (Монтана)
Асистенти – Георги Бенчовски и Димитър Стоянов (двамата от Враца)
Четвърти съдия – Ивайло Тодоров (Монтана)
Делегат – Радой Христов (Монтана)

БОТЕВ II (Враца) – ТРЯВНА (Трявна)
Главен съдия – Николай Недков
Асистенти – Николай Щирков и Яне Янев
Четвърти съдия – Даниел Иванов
Делегат – Еней Кузманов (всички от Видин)

ПАРТИЗАН (Червен бряг) – ЛЕВСКИ (Левски)
Главен съдия – Георги Гинчев
Асистенти – Милен Арабаджиев и Борислав Борисов (тримата от Велико Търново)
Четвърти съдия – Христофор Петков (Ловеч)
Делегат – Павел Иванов (Ловеч)

ПАВЛИКЕНИ (Павликени) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)
Главен съдия – Владимир Велев
Асистенти – Здравко Николов и Атанас Николов
Четвърти съдия – Георги Давидов (четиримата от Велико Търново)
Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

ЛЕВСКИ (Лом) – АКАДЕМИК (Свищов)
Главен съдия – Росен Гановски (Враца)
Асистенти – Мартин Мачев и Георги Георгиев
Четвърти съдия – Владимир Кирилов
Делегат – Александър Димитров (четиримата от Плевен)



Голмайстори
9 – Тихомир Кънев – Севлиево;
7 – Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Момчил Савов – Локомотив (Дряново);
6 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Георги Колев – Локомотив (Дряново);
5 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Георги Стоянов – Дреновец, Атанас Георгиев – Пещера (Галата);
4 – Мирослав Маринов, Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Мариян Огнянов – Левски (Лом), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен);
3 – Йоан Петков, Константин Генков – Вихър (Славяново), Йордан Йорданов – Левски (Лом), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Ивайло Раденцов, Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Рангел Абушев – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);
2 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Добрин Петров – Севлиево, Цветан Петров – Вихър (Славяново), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Стивън Славков, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Цветин Неделчев, Георги Цеков – Левски (Лом), Мартин Колев – Академик (Свищов), Ростислав Данчев, Янислав Илиев, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Калоян Цветков – Дреновец, Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра), Александър Дамянов – Трявна;
1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Павлин Иванов, Николай Банов, Алекс Георгиев – Севлиево, Красен Трифонов, Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов, Николай Какамъков – Павликени, Атанас Ингилизов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Петър Ванков – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Брайан Стоянов, Петър Димитров, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Денил Селимински, Димитър Георгиев, Георги Илиев – Дреновец, Станислав Антонов, Милен Тонев, Кристиян Тафраджийски – Партизан (Червен бряг), Тихомир Антонов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Иван Филипов, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Александър Асенов, Славей Желев, Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев, Алекс Згрипаров – Трявна, Александър Соколов, Ангел Каишев, Янек Кирилов – Бдин (Видин)

Автоголове
1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг)
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Спортни новини		 Прочетена 28

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                  Шефът на Вихър: Показаха ни, че каквото и да направим ще загубим от Локо (Дряново)

                 
                
              

              

                
                  
                  Янтра (Полски Тръмбеш) подчини „болярите“ във Велико Търново
                
                
                  Янтра (Полски Тръмбеш) подчини „болярите“ във Велико Търново

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Има поне 55 причини да помним Трифон
27 юли 2020

55 години щеше да навърши днес един от най-ярките български футболисти в историята на тази игра - Трифон Иванов. Трудно ни е да повярваме, че той не е сред нас, въпреки че минаха вече близо 4 години и половина откакто ...









							
							
						

						
						






Марселиньо: Винаги ще съм благодарен на България, ...
29 септември 2020

Марселиньо е един от символите на Лудогорец. Носителят на 9 титли  с "орлите", който е рекордьор по голове за тима в Европа, обаче напусна  изненадващо Разград през миналото лято и се върна в родината си,  подписвайки с ...









							
							
							
						


          

            

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                  240 нови случая на COVID-19  у нас 
                
                
                  240 нови случая на COVID-19  у нас 

                
              

              

                
                  Проф. Миланова: Трябва да се прави разлика между болен и заразен човек
                
                
                  Проф. Миланова: Трябва да се прави разлика между болен и заразен човек

                
              

              

                
                  Още близки на Тръмп са с COVID-19 
                
                
                  Още близки на Тръмп са с COVID-19 

                
              

              

                
                  Ким Чен-ун изпрати послание на Доналд Тръмп
                
                
                  Ким Чен-ун изпрати послание на Доналд Тръмп

                
              

              

                
                  СЗО похвали Турция как се справя с COVID-пандемията 
                
                
                  СЗО похвали Турция как се справя с COVID-пандемията 

                
              

              

                
                  Днес е  четвъртото Велико народно въстание 
                
                
                  Днес е  четвъртото Велико народно въстание 

                
              

              

                
                  Стойчо Стойчев е пострадал снощи при канонадата с яйца по сградата на БНТ 
                
                
                  Стойчо Стойчев е пострадал снощи при канонадата с яйца по сградата на БНТ 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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