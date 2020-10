Тотнъм привлече нападател от Бенфика

Отборът на Тотнъм, който е съперник на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа, подсили нападението си с бразилския нападател Карлос Винисиус.

25-годишният голмайстор пристига от португалския Бенфика под наем за един сезон, като "шпорите" ще платят за правата му 3 милиона евро. Те ще имат и опция да го откупят за сумата от 45 милиона евро след края на сезона.



"Now I’m here, I want to enjoy it and to bring joy to all the fans who love this club so much and support us every step of the way."#BemVindoVinícius #COYS pic.twitter.com/UCPik6V5EJ