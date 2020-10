НБА На живо: ЛА Лейкърс - Маями Хийт, мач №2 от Финалите на НБА 03 октомври 2020 | 03:31 - Обновена Прочетена 226 0



Маями не бе достатъчно успешен със стрелбата си от зоната за три точки в първия мач, но днес стартира с две тройки, дело на Тайлър Хиро и Майърс Ленърд. Лейкърс очаквано не отстъпваха и дори взеха четири пункта преднина след две поредни успешни стрелби - по една на Дуайт Хауърд и Антъни Дейвис - 12:8. В следващото нападение ЛеБрон Джеймс увеличи серията на "езерняците" на 8:0 след успешно поднасяне, предизвикало прекъсване от страна на Ерик Сполстра - 14:8.



"Горещите" се събудиха след прекъсването и отговориха с два поредни коша на Кели Олиник и Джей Краудър, за да съкратят изоставането си на една точка - 14:13. ЛеБрон и Кайл Кузма също бяха точни зад дъгата в две последователни нападения за 20:14, а вторият увеличи преднината на Лейкърс на 22:14. До този момент "езерняците" се възползваха по най-добрия начин от отсъствието на Бам Адебайо, реализирайки 14 от своите 22 точки в подкошието на съперника.



ПРЕДИ МАЧА:



Лейкърс влизат като огромен фаворит в двубоя, най-вече заради сериозните кадрови проблеми на Маями. В ротацията на "горещите" тази нощ няма да присъстват две от основните фигури на тима - центърът Бам Адебайо и гардът Горан Драгич. Първият страда от травма в рамото, докато словенецът е с разкъсан мускул в левия глезен. Старши треньорът на Хийт Ерик Сполстра сподели преди мача, че и двамата са искали да вземат участие в двубоя и да помогнат на тима си, но треньорският щаб е взел решение да не рискува със здравето им. По този начин Тайлър Хиро и Майърс Ленърд ще намерят място в титулярната петица.



18 PTS in Game 1, Kendrick Nunn preps for Game 2 at 9:00pm/et on ABC! #PhantomCam#NBAFinals presented by YouTube TV pic.twitter.com/BhQuyD1vqL — NBA (@NBA) October 3, 2020 Калифорнийци ще се опитат да повторят страхотното си представяне в първия мач, в който крайният изход до голяма степен бе решен още в третата четвърт. За разлика от опонентите си, старши треньорът на тима Франк Вогъл няма притеснения от травми на играчите си до този момент. Очаква се Лейкърс да излязат със същата стартова петица, както в първата среща - Джеймс, Колдуел-Поуп, Грийн, Дейвис, Хауърд.



Мач №2 между Лос Анджелис Лейкърс и Маями Хийт може да гледате на живо



ТИТУЛЯРНИ ПЕТИЦИ:



Лос Анджелис Лейкърс: ЛеБрон Джеймс, Кентейвиъс Колдуел-Поуп, Дани Грийн, Антъни Дейвис, Дуайт Хауърд.



Маями Хийт: Тайлър Хиро, Дънкан Робинсън, Джими Бътлър, Джей Краудър, Майърс Ленърд





