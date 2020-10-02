ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 5:1 Етър

последен:
25.09.2020

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)

следващ:
02.10.2020

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Красимир Балъков
web: ЦСКА 1948 / bgclubs.eu

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efbet Лига

ЦСКА 194820:15Ботев (Пловдив)11-те на ЦСКА 1948 и Ботев Пд

02 октомври 2020 | 19:07 - Обновена
Прочетена 1694
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев Пд
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив), които излизат в мач от 8-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

ЦСКА 1948: 29. Наумов, 25. Ал. Александров, 21. Василев, 3. Пиргов, 24. Марин, 26. Серкан, 10. Шопов, 11. Д. Александров, 70. Русев, 33. Иванов, 9. Камбуров

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 33. Аргилашки, 2. Перейра, 25. Работов, 4. Генов, 28. Филипов, 13. Еспиноза, 88. Шоколаров, 26. Цикарски, 8. Неделев, 81. Добрев, 9. Илиев

ГЛЕДАЙТЕ ТУК!
efbet Лига
8 кръг, петък 2 октомври
ЦСКА 1948
20:15предстои
Ботев (Пловдив)
Bet365
1.7 3.5 4.75
1 x 2
Стадион: Васил Левски
Съдия: Петър Костадинов
29
21
25
24
3
10
26
11
70
33
9
33
28
26
2
25
4
8
13
88
11
9
Красимир Балъков
Ферарио Спасов
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Даниел Наумов Даниел Наумов29 Георги Аргилашки33 Георги Аргилашки
Александър Александров Александър Александров25 Джонатан2 Джонатан
Венцислав Василев Венцислав Василев21 Станислав Работов25 Станислав Работов
Димитър Пиргов Димитър Пиргов3 Виктор Генев4 Виктор Генев
Лазар Марин Лазар Марин24 Филип Филипов28 Филип Филипов
Васил Шопов Васил Шопов10 Мишел Еспиноза13 Мишел Еспиноза
Серкан Юсеин Серкан Юсеин26 Славчо Шоколаров88 Славчо Шоколаров
Денислав Александров Денислав Александров11 Кристиан Добрев11 Кристиан Добрев
Георги Русев Георги Русев70 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Галин Иванов Галин Иванов33 Мите Цикарски26 Мите Цикарски
Мартин Камбуров Мартин Камбуров9 Атанас Илиев9 Атанас Илиев
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
7
5
1
1
17:7 (10)
16
2 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
7
5
0
2
12:9 (3)
15
3 Берое Берое
7
4
2
1
17:5 (12)
14
4 Царско село Царско село
8
3
3
2
6:3 (3)
12
5 ЦСКА-София ЦСКА-София
7
3
3
1
11:9 (2)
12
6 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
7
3
3
1
11:9 (2)
12
7 Левски Левски
7
3
1
3
11:7 (4)
10
8 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
7
3
1
3
9:12 (-3)
10
9 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
7
2
3
2
9:8 (1)
9
10 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
7
2
2
3
11:12 (-1)
8
11 Черно море Черно море
8
2
2
4
10:13 (-3)
8
12 Монтана Монтана
7
2
2
3
7:12 (-5)
8
13 Славия Славия
7
1
1
5
3:11 (-8)
4
14 Етър Етър
7
0
0
7
3:20 (-17)
0
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Марин Маринов, Sportal.bg

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Добави коментар ›› Коментари (16)

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ERNETPARI
(Гост) 16
отговор
02 октомври 2020 | 20:12

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Числото
(Гост) 15
отговор
02 октомври 2020 | 20:08

Ние сме ЦСКА Те са ЛИТЕКС Рейтинг: 1 0

ЦСКА София
(Гост) 14
отговор
02 октомври 2020 | 20:06

КАКЪВ ЛИТЕКС СЪНУВАТЕ БЕ ТЪПИ АВИАТОРИ БОЛНИ МОЗАЦИ ТЕ СА В Б ГРУПА Рейтинг: 0 2

ЦСКА София
(Гост) 13
отговор
02 октомври 2020 | 20:05

ЦСКА в. Европа менте48 в родопа Рейтинг: 0 2

Футбол
(Гост) 12
отговор
02 октомври 2020 | 20:02

Георги Петков 44 години Камбуров 40 години. Рейтинг: 1 0

Джо
(Гост) 11
отговор
02 октомври 2020 | 19:57

АЙ КАНАРИ!!!!! 6 Рейтинг: 3 0

Sss
(Гост) 10
отговор
02 октомври 2020 | 19:49

4:4 е мача. Рейтинг: 0 1

ХС8
(Гост) 9
отговор
02 октомври 2020 | 19:47

Успех на ЦСКА! Рейтинг: 4 2

SS
(Гост) 8
отговор
02 октомври 2020 | 19:45

ЦСКА на белите Рейтинг: 3 2

&#34;Оранжева&#34; еуфори
(Гост)
02 октомври 2020 | 19:48

Аз пък съм за ЦСКА на черните и боК Гриша от Микре Рейтинг: 2 1

Мартин
(Гост) 7
отговор
02 октомври 2020 | 19:44

От летище на мач Рейтинг: 0 2

Круук
(Гост) 6
отговор
02 октомври 2020 | 19:41

На Камбура ква снимка са му сложили само!!! хахаха Рейтинг: 1 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
дедо Пене от ЦСКА-СФ 1948
(Гост) 4
отговор
02 октомври 2020 | 19:33

то всеки ден играй туй цска бе. Рейтинг: 2 1

Припозната мастия
(Гост) 3
отговор
02 октомври 2020 | 19:28

Литекс с негрите би вчера. Рейтинг: 2 0

...
(Гост) 2
отговор
02 октомври 2020 | 19:16

Цветанка ефбетска е тиха във ФБ Рейтинг: 5 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Наставникът на сигурния изпадащ от efbet Лига Асен  Букарев обяви сензационно пред национален ефир, че е правен опит тимът  му да легне на Царско село.
Обажданията били приятелски, но за  сметка на това от доста места. ...









							
							
						

						
						






Преслав Боруков пред Sportal.bg: Не съм затворил ...
27 септември 2020

Макар че е само на 20 години,  Преслав Боруков е видял доста от света на футбола – както в България,  така и в Англия. Той започва кариерата си в школата на Левски и след  период при „сините“ получава ...









							
							
							
						


          

            

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                  МЗ с важна информация, свързана с фалшива новина за 
                
                
                  МЗ с важна информация, свързана с фалшива новина за "нов Закон за ТЕЛК"

                
              

              

                
                  Георги Харизанов: Няма чак толкова голямо значение какво пише в доклада на ЕК за България 
                
                
                  Георги Харизанов: Няма чак толкова голямо значение какво пише в доклада на ЕК за България 

                
              

              

                
                  Александър Сиди: Защо да не попитаме хората дали искат президентска република?
                
                
                  Александър Сиди: Защо да не попитаме хората дали искат президентска република?

                
              

              

                
                  Работят ли COVID-мерките в училищата и трябва ли да се променят?
                
                
                  Работят ли COVID-мерките в училищата и трябва ли да се променят?

                
              

              

                
                  86-та вечер на антиправителствени протести
                
                
                  86-та вечер на антиправителствени протести

                
              

              

                
                  ТИР падна и се запали върху жп линията Русе - Велико Търново 
                
                
                  ТИР падна и се запали върху жп линията Русе - Велико Търново 

                
              

              

                
                   Заради казус на българче с две майки, Административния съд София-град изпрати запитване до Съда на ЕС
                
                
                   Заради казус на българче с две майки, Административния съд София-град изпрати запитване до Съда на ЕС

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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