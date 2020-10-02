11-те на ЦСКА 1948 и Ботев Пд

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efbet Лига
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив), които излизат в мач от 8-ия кръг на efbet Лига.
ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
ЦСКА 1948: 29. Наумов, 25. Ал. Александров, 21. Василев, 3. Пиргов, 24. Марин, 26. Серкан, 10. Шопов, 11. Д. Александров, 70. Русев, 33. Иванов, 9. Камбуров
БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 33. Аргилашки, 2. Перейра, 25. Работов, 4. Генов, 28. Филипов, 13. Еспиноза, 88. Шоколаров, 26. Цикарски, 8. Неделев, 81. Добрев, 9. Илиев
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efbet Лига
8 кръг, петък 2 октомври
ЦСКА 1948
20:15предстои
Ботев (Пловдив)
Стадион: Васил Левски
Съдия: Петър Костадинов
29
21
25
24
3
10
26
11
70
33
9
33
28
26
2
25
4
8
13
88
11
9
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
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(Гост) 16
отговор
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(Гост) 15
отговор
Ние сме ЦСКА Те са ЛИТЕКС Рейтинг: 1 0
(Гост) 14
отговор
КАКЪВ ЛИТЕКС СЪНУВАТЕ БЕ ТЪПИ АВИАТОРИ БОЛНИ МОЗАЦИ ТЕ СА В Б ГРУПА Рейтинг: 0 2
(Гост) 13
отговор
ЦСКА в. Европа менте48 в родопа Рейтинг: 0 2
(Гост) 12
отговор
Георги Петков 44 години Камбуров 40 години. Рейтинг: 1 0
(Гост) 11
отговор
АЙ КАНАРИ!!!!! 6 Рейтинг: 3 0
(Гост) 10
отговор
4:4 е мача. Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
Успех на ЦСКА! Рейтинг: 4 2
(Гост) 8
отговор
ЦСКА на белите Рейтинг: 3 2
(Гост)
Аз пък съм за ЦСКА на черните и боК Гриша от Микре Рейтинг: 2 1
(Гост) 7
отговор
От летище на мач Рейтинг: 0 2
(Гост) 6
отговор
На Камбура ква снимка са му сложили само!!! хахаха Рейтинг: 1 1
(Гост) 4
отговор
то всеки ден играй туй цска бе. Рейтинг: 2 1
(Гост) 3
отговор
Литекс с негрите би вчера. Рейтинг: 2 0
(Гост) 2
отговор
Цветанка ефбетска е тиха във ФБ Рейтинг: 5 0