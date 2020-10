Стив Кър: ЛеБрон е много по-добър играч сега, отколкото преди шест години

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър познава отлично играта на лидера на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Точно заради това наставникът на “войните” посочи, че “Краля” е трансформирал играта си в нападение, като е придобил увереност при стрелбата си в сравнение с годините си от Маями Хийт.

“Смятам, че ЛеБрон е много по-добър играч сега, отколкото беше преди шест години, когато играеше в Маями. Забележително е да наблюдаваш трансформацията му в офанзива и увереността му в стрелбата. Маями наистина трябва да наблегне на това и да разбере как да се справи с него”, сподели Кър пред NBC Sports.

"I think LeBron is actually a way better player now than he was six years ago when he played in Miami."



- Steve Kerr



