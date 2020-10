Берое се завръща в Балканската лига, израелска инвазия в турнира

Баскетболният отбор на Берое (Стара Загора) “почти сигурно” ще се включи отново в Балканската лига, съобщават от сайта на турнира. Ръководството на надпреварата е водило сериозни разговори с президента на клуба Васил Кифев в последните дни.

Берое има три участия в Балканската лига - през сезони 2015/16, 2016/17 и 2018/19. Старозагорци спечелиха трофея през 2017-а, когато надвиха представителя на Северна Македония Куманово в спора за златните медали.

