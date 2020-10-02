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  • "Червена" еуфория! Ето как посрещнаха героите от Базел на летище "София" (видео)

ЦСКА-София Cska-Sofia

Локомотив (Пловдив) 2:1 ЦСКА-София

последен:
27.09.2020

Етър - ЦСКА-София

следващ:
04.10.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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БГ Футбол

"Червена" еуфория! Ето как посрещнаха героите от Базел на летище "София" (видео)

02 октомври 2020 | 18:10 - Обновена
Прочетена 5860
Ден след впечатляващата победа на ЦСКА-София с 3:1 над Базел, която класира българския тим в групите на Лига Европа, еуфорията в червено не стихва. Днес запалянковците на тима организираха впечатляващо посрещане на своите любимци, които преди малко се прибраха от Швейцария. Феновете "окупираха" летище "София" и в продължение на половин час пяха песни във възхвала на отбора.

Част от футболистите и треньорът Стамен Белчев също подеха репертоара на привържениците и не пропуснаха да запеят "Още от дете...".



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Добави коментар ›› Коментари (34)

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Левски фен
(Гост) 34
отговор
02 октомври 2020 | 18:36

Левски когато е играл в Европа, този отбор е бил е Б група. Рейтинг: 0 1

RedBoy
(Гост) 33
отговор
02 октомври 2020 | 18:34

Бомба.Лефски се падна в група Ж с колосите Партизан Червен Бряг ,Реал Долно Уйно и Интер Говедарци.Успех! Рейтинг: 1 0

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Пидирунгел
(Гост) 31
отговор
02 октомври 2020 | 18:33

Еваси и менте отбора... В УЕФА.ком пише, че голмайстор на всички времена в евротурнирите им е Мауридес, а най-много участия Черниаускас вратарчето. Рейтинг: 1 0

ЦСКА
(Гост) 30
отговор
02 октомври 2020 | 18:31

Доста кинти ще вземат ЦСКА за участието си в групите, Дано направят още по-добра селекция, Рейтинг: 3 0

Куку
(Гост) 29
отговор
02 октомври 2020 | 18:31

ЦСКА не съществува от 4 години. Сърцето ми по близо до отбора на ЦСКА-1948 . Но макар да не харесвам измамното пребоядисано Литекс се радвам че се класираха, радвам се и за Лудогорец. Рейтинг: 1 2

Дон цеци
(Гост) 28
отговор
02 октомври 2020 | 18:29

Литекс етрополе хахахаха Говедааа гледайте и умирайте боклуци скапани 5 години дъвчете едно и също умирате че не сте ни на нивото боклуци скапани!!! Само цска!!! Рейтинг: 1 2

лецека с го играе в европ
(Гост)
02 октомври 2020 | 18:30

лецека с го играе в европа фе?! Рейтинг: 0 0

сддфд
(Гост) 27
отговор
02 октомври 2020 | 18:29

Браво! Но трябва целият отбор да е от българи! Рейтинг: 0 1

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ккк
(Гост) 25
отговор
02 октомври 2020 | 18:27

много фенове от Ловеч Рейтинг: 2 7

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
дсддд
(Гост)
02 октомври 2020 | 18:29

лецека с го играе в европа фе?! Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Один
(Гост) 24
отговор
02 октомври 2020 | 18:24

Нормално е да са в еуфория. Не са играли в групите от 2005. Лудогорец си вляэоха като нищо. Рейтинг: 4 5

666
(Гост)
02 октомври 2020 | 18:27

Я сметни Делиормана с какви пари влизат и ЦСКА с какъв бюджет е! В пъти по-малък. Но кармата си е карма. Рейтинг: 5 0

ОНОДИН
(Гост)
02 октомври 2020 | 18:29

ЗА СЕФТЕ Е, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ.. ЦСКА С ТИРЕТО СИ Е ЛИТЕКС ЗАВИНАГИ ДОЙДОХА СИ С ХОРАТА С ФУТБОЛИСТИТЕ И БАРАБАР С ГГ И СС КАКТО СИ МУ Е РЕДА И КАКТО СИ БЯХА В ЛОВЕЧ' А ПЕТНОТО НИТО ФИФА НИТО УЕФА НИТО СВ.СВ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ НЕ МОГАТ ДА ИСТРИЯТ ОТ ПОМИЯРСКАТА ВИ СТАТИСТИКА.ОЦАПАНИ И ОМЪРСЕНИ ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ ЗАВИНАГИ. Рейтинг: 0 2

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ЛОКО
(Гост) 23
отговор
02 октомври 2020 | 18:23

ЧЕСТИТО ЛИТЕКС! Рейтинг: 4 6

поп Грую
(Гост) 22
отговор
02 октомври 2020 | 18:23

а гувядата кога кацат от Милано Рейтинг: 9 1

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Божков ибе Бойко
(Гост) 20
отговор
02 октомври 2020 | 18:21

колко селяка дойдоха от Етрополе да посрещнат боксовата круша на турнира Рейтинг: 1 9

садд
(Гост)
02 октомври 2020 | 18:28

лецека с го играе в европа фе?! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Александър Сиди: Защо да не попитаме хората дали искат президентска република?
                
                
                  Александър Сиди: Защо да не попитаме хората дали искат президентска република?

                
              

              

                
                  ЕП разкри какви отговори е получил от българските власти на зададени към тях въпроси
                
                
                  ЕП разкри какви отговори е получил от българските власти на зададени към тях въпроси

                
              

              

                
                  В ход е нова спецакция на Пътна полиция
                
                
                  В ход е нова спецакция на Пътна полиция

                
              

              

                
                   Заради казус на българче с две майки, Административния съд София-град изпрати запитване до Съда на ЕС
                
                
                   Заради казус на българче с две майки, Административния съд София-град изпрати запитване до Съда на ЕС

                
              

              

                
                  Какво се случва, ако Тръмп е прекалено болен, за да изпълнява функциите си? 
                
                
                  Какво се случва, ако Тръмп е прекалено болен, за да изпълнява функциите си? 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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