"Червена" еуфория! Ето как посрещнаха героите от Базел на летище "София" (видео)

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БГ Футбол
Ден след впечатляващата победа на ЦСКА-София с 3:1 над Базел, която класира българския тим в групите на Лига Европа, еуфорията в червено не стихва. Днес запалянковците на тима организираха впечатляващо посрещане на своите любимци, които преди малко се прибраха от Швейцария. Феновете "окупираха" летище "София" и в продължение на половин час пяха песни във възхвала на отбора.
Част от футболистите и треньорът Стамен Белчев също подеха репертоара на привържениците и не пропуснаха да запеят "Още от дете...".
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(Гост) 34
отговор
Левски когато е играл в Европа, този отбор е бил е Б група. Рейтинг: 0 1
(Гост) 33
отговор
Бомба.Лефски се падна в група Ж с колосите Партизан Червен Бряг ,Реал Долно Уйно и Интер Говедарци.Успех! Рейтинг: 1 0
(Гост) 31
отговор
Еваси и менте отбора... В УЕФА.ком пише, че голмайстор на всички времена в евротурнирите им е Мауридес, а най-много участия Черниаускас вратарчето. Рейтинг: 1 0
(Гост) 30
отговор
Доста кинти ще вземат ЦСКА за участието си в групите, Дано направят още по-добра селекция, Рейтинг: 3 0
(Гост) 29
отговор
ЦСКА не съществува от 4 години. Сърцето ми по близо до отбора на ЦСКА-1948 . Но макар да не харесвам измамното пребоядисано Литекс се радвам че се класираха, радвам се и за Лудогорец. Рейтинг: 1 2
(Гост) 28
отговор
Литекс етрополе хахахаха Говедааа гледайте и умирайте боклуци скапани 5 години дъвчете едно и също умирате че не сте ни на нивото боклуци скапани!!! Само цска!!! Рейтинг: 1 2
(Гост)
лецека с го играе в европа фе?! Рейтинг: 0 0
(Гост) 27
отговор
Браво! Но трябва целият отбор да е от българи! Рейтинг: 0 1
(Гост) 25
отговор
много фенове от Ловеч Рейтинг: 2 7
(Гост)
лецека с го играе в европа фе?! Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
отговор
Нормално е да са в еуфория. Не са играли в групите от 2005. Лудогорец си вляэоха като нищо. Рейтинг: 4 5
(Гост)
Я сметни Делиормана с какви пари влизат и ЦСКА с какъв бюджет е! В пъти по-малък. Но кармата си е карма. Рейтинг: 5 0
(Гост)
ЗА СЕФТЕ Е, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ.. ЦСКА С ТИРЕТО СИ Е ЛИТЕКС ЗАВИНАГИ ДОЙДОХА СИ С ХОРАТА С ФУТБОЛИСТИТЕ И БАРАБАР С ГГ И СС КАКТО СИ МУ Е РЕДА И КАКТО СИ БЯХА В ЛОВЕЧ' А ПЕТНОТО НИТО ФИФА НИТО УЕФА НИТО СВ.СВ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ НЕ МОГАТ ДА ИСТРИЯТ ОТ ПОМИЯРСКАТА ВИ СТАТИСТИКА.ОЦАПАНИ И ОМЪРСЕНИ ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ ЗАВИНАГИ. Рейтинг: 0 2
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(Гост) 23
отговор
ЧЕСТИТО ЛИТЕКС! Рейтинг: 4 6
(Гост) 22
отговор
а гувядата кога кацат от Милано Рейтинг: 9 1
(Гост) 20
отговор
колко селяка дойдоха от Етрополе да посрещнат боксовата круша на турнира Рейтинг: 1 9
(Гост)
лецека с го играе в европа фе?! Рейтинг: 0 0