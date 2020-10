Лека атлетика Семеня се обръща към Европейския съд по правата на човека 02 октомври 2020 | 14:03 - Обновена Прочетена 448 0



копирано





Двукратната олимпийска златна медалистка Семеня има различия в сексуалното развитие (DSD), състояние, което кара тялото й да произвежда повишени нива на тестостерон.



Управляващият орган на Световната атлетика през 2018 г. забрани на Семяна и други атлетки с различия в сексуалното развитие ода участват в състезания от 400 метра до една миля, освен ако не приемат лекарства, потискащи хормоните.



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on Oct 1, 2020 at 10:32am PDT 29-годишната Семеня неуспешно оспори тези правила в Спорттия арбитражен съд (CAS). След това тя се обърна към върховния съд на Швейцария, който отхвърли жалбата миналия месец.

"Това не беше пълна изненада", заяви адвокатът на Семеня Грегъри Нот в интервю в сряда, отбелязвайки, че делата на швейцарския федерален съд са "много трудни за победа".



"Както обикновено в битието на Кастeр, тя го прие много силно и много добре", каза той. "Тя също е готова за по-нататъшни битки."



Нот заяви, че юридически екип подготвя документите за разглеждане на делото пред Европейския съд - процес, който ще отнеме "още няколко месеца".



След това Семеня ще реши дали да продължи или не, добави той.



"Ние сме просто конят, а тя е жокей, затова слушаме какво казва Кастeр. Тя има свой собствен ум", добави адвокатът. Адвокатът на олимпийската шампионка на 800 метра от Южна Африка Кастер Семеня, която няма право да участва в състезания, освен ако не приема хормонални лекарства, заяви пред Франс прес, че се готви да се обърне към Европейския съд по правата на човека, за да оспори забраната.Двукратната олимпийска златна медалистка Семеня има различия в сексуалното развитие (DSD), състояние, което кара тялото й да произвежда повишени нива на тестостерон.Управляващият орган на Световната атлетика през 2018 г. забрани на Семяна и други атлетки с различия в сексуалното развитие ода участват в състезания от 400 метра до една миля, освен ако не приемат лекарства, потискащи хормоните."Това не беше пълна изненада", заяви адвокатът на Семеня Грегъри Нот в интервю в сряда, отбелязвайки, че делата на швейцарския федерален съд са "много трудни за победа"."Както обикновено в битието на Кастeр, тя го прие много силно и много добре", каза той. "Тя също е готова за по-нататъшни битки."Нот заяви, че юридически екип подготвя документите за разглеждане на делото пред Европейския съд - процес, който ще отнеме "още няколко месеца".След това Семеня ще реши дали да продължи или не, добави той."Ние сме просто конят, а тя е жокей, затова слушаме какво казва Кастeр. Тя има свой собствен ум", добави адвокатът. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 448 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1