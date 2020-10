НБА Кайри с нов противоречив коментар, който засяга и ЛеБрон Джеймс 02 октомври 2020 | 13:39 - Обновена Прочетена 835 0



копирано

Плеймейкърът на Бруклин Нетс Кайри Ървинг доста често обича да излиза под светлината на прожекторите със смелите си изказвания. Този път звездата на “мрежите” взе участие в подкаста на съотборника си Кевин Дюрант, където говори по темата кой ще взима ключовите стрелби в последните секунди на срещите на Нетс през новия сезон. А отговорът му се оказа доста противоречив. KYRIE IRVING ON KD: "I felt like I was the best option on every team I’ve played for down the stretch. This is the first time in my career where I can be like that mother*****r can make that shot too.”



Via #TheEtcs | @boardroompods



pic.twitter.com/HHfHmwuyo5 — Ballislife.com (@Ballislife) October 1, 2020 "Вярвам, че във всеки един отбор досега съм бил най-добрата опция в нападение в ключовите моменти от двубоите. Сега обаче е различно, защото ще знам, че и този ш*баняк (Дюрант) ще може да бележи в тези минути”, отговори Кайри. pic.twitter.com/0GHdb0Yn5i — Black Lives Matter (@RichePosseWes) October 1, 2020 Коментарът на бившия гард на Кливланд и Бостън бе приет с насмешка от феновете на баскетбола отвъд океана, които веднага си припомниха, че Кайри игра в един отбор с не кой да е, а самият ЛеБрон Джеймс в Кавалиърс. “Хаха, ти как мислиш, че успя да се докоснеш до тези големи моменти? Ти не знаеше какво е важен мач преди ЛеБрон да те закара до такъв”, гласеше един от коментарите в “Туитър” “Why must it always be brother against brother? Why? If I’m addressing anyone, I’ll say their name.”



Kyrie denies taking shots at LeBron after his comments on KD’s podcast pic.twitter.com/2LSnCv6Dby — Bleacher Report (@BleacherReport) October 1, 2020 “Защо смятате, че съм се нахвърлил върху моя брат? Защо? Ако искам да се обърна срещу някого, ще кажа името му”, отговори на негативните коментари Ървинг във видеоклип. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 835 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1