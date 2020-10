Джими Бътлър: Разбрахме грешките си, трябва да побързаме и да изравним серията

Звездата на Маями Хийт Джими Бътлър даде своя коментар за поражението от Лос Анджелис Лейкърс в мач №1 от Финалите на НБА. Крилото поясни, че съотборниците му са разбрали грешките си от първия двубой.

“Не искам да кажа нищо на съотборниците си. С тях винаги обсъждаме колко перфектно трябва да е представянето ни на паркета, но сега всеки от нас знае, че не бяхме никак близо до това. Няма какво да се каже по въпроса. Можем да гледаме лентата от мача колкото си искаме, но ние вече разбрахме грешките си, какво сме направили и какво не сме. Не стояхме достатъчно добре при борбите, не ги карахме да пропускат изстрели, не се защитавахме и всички тези неща просто се натрупаха и ни поставиха в настоящата ситуация”, сподели Бътлър на пресконференцията пред мача.

Goran Dragic is still fighting to play tomorrow, per @ByTimReynolds pic.twitter.com/qtLwj2boJO