Бокс Мениджърът на Антъни Джошуа е с COVID-19 02 октомври 2020 | 10:28 - Обновена Прочетена 413 0



копирано





"Разочаровам съм, тъй като току-що научих, че съм с положителен тест за COVID-19 и трябва да напусна незабавно балона. За щастие, тестовете на всички останали са отрицателни. Прибирам се вкъщи, за да си почивам - до утре", написа боксовият промоутър в своя профил.

Gutted to just find out I tested positive for Covid-19 today and have to leave the bubble immediately. Thankfully all other tests were negative. Heading home to rest - catch up tomorrow — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 1, 2020 По-късно Еди Хърн публикува видео, на което удря малка боксова круша, върху която има надпис COVID-19, намеквайки, че без проблеми ще се справи с коварния вирус.

pic.twitter.com/9j82wk4ZPT — No Context Hearn (@NoContextHearn) October 1, 2020 Кубрат Пулев трябва да се изправи срещу Антъни Джошуа на 12 декември в “О2 Арена” в Лондон, освен ако мачът не бъде отложен отново заради пандемията. Както е известно, ситуцията с COVID-19 във Великобритания е много динамична и непредсказуема.

Мениджърът на световния шампион в тежка категория Антъни Джошуа – Еди Хърн, е заразен с коронавирус. Новината съобщи самият той чрез Туитър."Разочаровам съм, тъй като току-що научих, че съм с положителен тест за COVID-19 и трябва да напусна незабавно балона. За щастие, тестовете на всички останали са отрицателни. Прибирам се вкъщи, за да си почивам - до утре", написа боксовият промоутър в своя профил.По-късно Еди Хърн публикува видео, на което удря малка боксова круша, върху която има надпис COVID-19, намеквайки, че без проблеми ще се справи с коварния вирус.Кубрат Пулев трябва да се изправи срещу Антъни Джошуа на 12 декември в “О2 Арена” в Лондон, освен ако мачът не бъде отложен отново заради пандемията. Както е известно, ситуцията с COVID-19 във Великобритания е много динамична и непредсказуема. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 413

1