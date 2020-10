Джокович отнесе литовец и изравни постижение на Федерер

Световният №1 Новак Джокович се класира за третия кръг на “Ролан Гарос” след безпроблемна победа срещу литовеца Рикардас Беранкис с 6:1, 6:2, 6:2. Шампионът от 2016 година нямаше никакви трудности срещу литовеца и след 1 час и 23 минути игра записа 70-ата си победа на турнира от “Големия шлем” в Париж. С нея той се изравни с Роджър Федерер на второто място в историята на турнира в класацията за най-много победи в Париж. Рекордьор е Рафаел Надал с 95 победи.

