Ливърпул почти сигурно ще играе с резервите си срещу Арсенал тази вечер, но ще даде всичко от себе си за победа. Това стана ясно от думите на мениджъра Юрген Клоп в навечерието на дуела от 1/8-финалите в турнира за Купата на лигата в Англия. Преди по-малко от 72 часа двата тима отново се срещнаха на “ Анфийлд ”, но за първенство, като домакините надделяха с 3:1. В неделя пък на шампионите им предстои гостуване на Астън Вила . По тази причина сега германският треньор ще съхрани голяма част от титулярите си. “Искаме да спечелим този мач с това, с което разполагаме - обясни Клоп. - Няма как да игнорираме обстоятелствата. Много е вероятно да направим някои промени, но като цяло мразя практиката някои двубои да бъдат приемани за по-важни от други. Срещата тази вечер е от значение за нас, независимо дали ни вярвате. Не става дума за отдаването на по-голямо значение на едни турнири за сметка на други, а за справяне с дадената ситуация. За всяка среща разполагам с по над 20 футболисти, които, според мен, са достатъчно добри, че да излязат на терена. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим турнира. Но мога ли да ви обещая успех? Не! Но можем да се опитаме.” Players who have never lost a Premier League game at Anfield since joining Liverpool:



Won a league title in the process pic.twitter.com/j1zOLRto6R — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) September 30, 2020 “Можем да подберем състав, който да има най-добрия шанс да ни класира напред - продължи мениджърът на Ливърпул. - Тази вечер ще бъде много трудно, адски трудно. Не искам да звуча като фен на Арсенал, но наистина харесвам техния отбор и това, което правят в момента. Но повече обичам нас и това, което ние правим. Привържениците ни очакват и заслужават всеки състав на Ливърпул да ги прави горди. Това е задачата ни днес. И пак - не можем да обещаем победа, но можем да дадем най-доброто от себе си.” Преди годината Ливърпул и Арсенал пак се срещнаха на този етап от турнира. Тогава “топчиите” спечелиха след дузпи, а след като преди резултатът беше 5:5.







