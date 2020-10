Посмейте се с този уникален гол! (видео)

Един от най-необичайните и комични голове от началото на годината видяха зрителите на мача между Филаделфия Юниън 2 и Хартфорд Атлетик от USL Championship (втора дивизия на САЩ). Двубоят завърши с успех с 3:2 на гостите от Хартфорд, а именно победният гол бе безспорно най-любопитният момент от мача.

What a finish, what a win! With a goal like this, @Dannyfb90 is without a doubt the @Cigna Man of the Match!#CignaMOTM pic.twitter.com/TlnxBx218w