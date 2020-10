Тийнейджър записа името си в историята на "Ролан Гарос" и "Големия шлем"

Италианският тийнейджър Яник Синер стана първият тенисист, роден през 2001 година, който се класира за третия кръг турнир от "Големия шлем". Вчера 19-годишният Синер надигра френския квалификант Бенжамен Бонзи с 6:2, 6:4, 6:4 във втория кръг на "Ролан Гарос". За място на 1/8-финалите Синер ще играе с аржентинеца Федерико Кория, който пък елиминира в четири сета поставения под №23 французин Беноа Пер.

