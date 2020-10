Не опитвайте това срещу Надал... (видео)

Сервисите отдолу станаха нещо като хит на тазгодишния “Ролан Гарос”. В някои случаи този тактически прийом дава резултат, а в други - не. Вчера още един тенисист опита да изненада съперника си с подобен сервис. Това бе американецът Макензи Макдоналд, който не успя по никакъв начин да се противипостави на Краля на клея Рафаел Надал. В един момент Макдоналд реши да пробва сервис отдолу, но испанецът показа завидна бързина за 34-годишен играч и наказа дръзкия опит на съперника си. Надал спечели с 6:1, 6:0, 6:3 и в третия кръг ще играе с италианеца Стефано Траваля, който надви в петсетов маратон японеца Кеи Нишикори.

And now Rafa Nadal gets underserved but he has quick legs #RG20 pic.twitter.com/ptaUnqvxIV