Брайтън изненадващо привлече крило от Борусия (Дортмунд)

Брайтън изненадващо привлече младока от Борусия (Дортмунд) - Реда Кадра. Германецът от ливански произход пристига при “чайките” за необявена сума. Той играе като дясно крило и нападател, а до този момент няма записан нито един мач за първия тим на германския тим, където е израснал през всички юношески формации.

Albion are pleased to confirm the signing of attacking midfielder Reda Khadra, on undisclosed terms.



The 19-year-old joins the club’s under-23s squad from Borussia Dortmund.



