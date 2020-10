Германия Официално: вече няма друг като Томас Мюлер в германския футбол 01 октомври 2020 | 10:28 - Обновена Прочетена 1490 0



През последния малко повече от месец той делеше първата позиция с Бастиан Швайнщайгер, като двамата имаха по 26 купи.



За календарната година Байерн завоюва вече пети трофей, след като стана първи в Бундеслигата, в Купата на Германия и в Шампионската лига, а след взе и суперкупите на Европа и Германия. Bundesliga

DFB Pokal

DFL Supercup

Champions League

Super Cup

World Cup

Club World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. #MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve — FC Bayern US (@FCBayernUS) September 30, 2020

31-годишният Мюлер е юноша на Байерн и цялата му кариера минава в клуба. Той има над 500 мача за баварците и около 200 гола. Независимо от това обаче националният селекционер Йоахим Льов не иска да разчита на него.

