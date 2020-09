НБА Очаквайте на живо: Маями Хийт - ЛА Лейкърс, мач №1 от Финалите на НБА 01 октомври 2020 | 03:27 - Обновена Прочетена 32 0



The Larry O'Brien trophy rolling up to the #NBAFinals in style pic.twitter.com/nFKzH0GCOU — SportsCenter (@SportsCenter) September 30, 2020 Именно тези два отбора показаха, че най-много от всички заслужават да бъдат преки конкуренти за трофея "Лари О'Брайън" чрез представянето си в заключителната фаза на сезона. Маями, който завърши с петия най-добър баланс в редовния сезон, прегази Индиана в първия кръг на Източната конференция с 4-0, а след това изненадващо елиминира водения от Янис Адетокумбо отбор на Милуоки с 4-1. На финалите на конференцията Бостън Селтикс също бяха пречупени от Джими Бътлър и компания, които осигуриха първото класиране на Финалите на НБА на организацията от шест години насам.



Fitted for the occasion. #NBAFinals #UnitedInBlack pic.twitter.com/Zn3cFKQQRH — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 1, 2020 Лос Анджелис Лейкърс пък показа известни колебания в първите си мачове от сериите с Портланд и Хюстън, но след това тимът на Франк Вогъл бе безкомпромисен. ЛеБрон Джеймс и отборът му се разправиха с Блейзърс и Рокетс в пет мача, а на финалите на Западната конференция не оставиха никакви шансове на Денвър Нъгетс, елиминирайки ги отново с крайното 4-1. Класирането на Финалите на НБА е първо такова за "езерняците" от десет години насам, откакто покойната легенда Коби Брайънт изведе Лейкърс както до място на Финалите, така и до 16-ия трофей във витрината на организацията през 2010-а.

Мачът за лидера на Лейкърс ЛеБрон Джеймс може да се определи до известна степен като "специален", въпреки че той отхвърли това определение в интервюто си преди мача. "Краля" вдигна първите си две титли в кариерата именно с отбора от Флорида. Джеймс бе част от кратката ера на "Голямото трио", заедно с Дуейн Уейд и Крис Бош, като тримата успяха да изведат Маями до четири поредни финала в периода 2011-2014 г., печелейки два от тях. 35-годишният ветеран пък няма особен късмет в първия си мач във финални серии. ЛеБрон няма победа в мач №1 от Финалите вече цели девет години - за последно през 2011-а, когато Маями побеждава Далас в откриващия двубой. Оттогава насам Джеймс има седем последователни загубени първи срещи от битката за трофея.



“Don’t count the days, make the days count.” pic.twitter.com/4LXHXnHqx7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 30, 2020 Президентът на Хийт Пат Райли също се изправя срещу добре позната организация. 75-годишната легенда бе начело на водения от Меджик Джонсън и компания "Шоутайм Лейкърс", който завоюва 4 трофея под ръководството на Райли през 80-те години на миналия век. Преди да се заеме с ръководната професия, бившият гард притежава още един пръстен с "езерняците" - като играч през 1972-а.



