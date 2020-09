Шалке представи новия треньор

Германският футболен клуб Шалке назначи Мануел Баум за старши треньор след раздялата с Давид Вагнер миналата седмица, обявиха от Германския футболен съюз (ДФБ). "Сините" се надяват, че бившият служител на федерацията може да развали серията от 18 поредни мача без победа и да преобърне хода на сезона.

New head coach Manuel Baum:



"I'm excited. This is a very passionate club. I know the responsibility I have to both the club and the fans. It's important to me that we stop focusing on problems, and look for solutions instead. The team have a lot more potential."