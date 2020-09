Тенис Надал даде 4 гейма на американец, без проблеми и за Тийм 30 септември 2020 | 18:23 - Обновена Прочетена 480 0



Целещият се в рекордна 13-а и титла на “Ролан Гарос” и общо 20-а от “Големия шлем” Рафаел Надал показа шампионска форма в мача си от втория кръг на French Open. Поставеният под №2 испанец даде само 4 гейма на амириканеца Макензи Макдоналд - 6:1, 6:0, 6:3. Двубоят продължи 1 час и 40 минути, като 34-годишният Надал записа 31 уинъра и само 15 непредизвикани грешки. Силите на Макдоналд стигнаха за 17 печеливши удара и 28 непредизвикани грешки. 95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris



That’s @RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/ZUwm9MdAy5 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020 Надал направи серия от 11 поредни гейма по пътя към победата, а в третия кръг ще играе с победителя от мача между японеца Кеи Нишикори и италианеца Стефано Траваля.



За левичаря от Манакор това бе 95-а победа в кариерата му на "Ролан Гарос" и 25-а поредна на турнира от "Големия шлем" в Париж. Thiem Tough. @ThiemDomi saves three set points en route to a straight-sets win over Jack Sock 6-1 6-3 7-6(6).#RolandGarros pic.twitter.com/fV9n31JM1F — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020 Втория кръг преодоля днес и поставеният под №3 Доминик Тийм. Шампионът на US Open имаше турдности само в третия сет на мача си с американеца Джак Сок. Австриецът спечели с 6:1, 6:3, 7:6 (6), като в третия сет водеше с 4:3 и пробив. Въпреки това квалификантът от САЩ се добра до тайбрек, в който дори имаше три поредни сетбола при 6:3. Със серия от 5 поредни точки обаче Тийм обърна резултата в своя полза и затвори мача в три сета. В следващата фаза австриецът ще играе с поставения под номер 28 норвежец Каспер Рууд или американеца Томи Пол. One word, Passion #RolandGarros pic.twitter.com/XBZeaqBsTc — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020 Напред продължава и поставеният под №12 аржентинец Диего Шварцман. Той сложи край на участието в турнира на италианския квалификант Лоренцо Джустино - 6:1, 7:5, 6:0. Следващият му съперник е словакът Норберт Гомбош, който надделя с 6:2, 2:6, 7:6 (4), 6:4 над австрийския квалификант Юрий Родионов.



Участващият с “уайлд кард” французин Юго Гастон елиминира японеца Йошихито Нишиока с 6:4, 7:6 (4), 3:6, 6:2. Квалификантът от Испания Педро Мартинес пък не даде сет на казахстанския ветеран Михаил Кукушкин - 6:3, 6:1, 6:0.

