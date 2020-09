Двукратен шампион от НБА получи специален подарък от Ибра и Милан

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Дани Грийн получи допълнителна мотивация за Финалите на НБА. Стрелецът се сдоби със специален подарък от звездата на любимия си футболен клуб Милан - Златан Ибрахимович. 38-годишният нападател изпрати своя тениска с автограф на двукратния шампион от НБА и му пожела успех в битката за титлата срещу Маями Хийт.

A special gift from @Ibra_official to an outstanding Rossonero

Bring that #NBAFinals trophy home, @DGreen_14 @pumafootball #ThisIsMilan #SempreMilan pic.twitter.com/G9ctvp2j1C