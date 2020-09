Анисимова и Бушар продължават напред, Бертенс оцеля в трилър с Ерани

Междувременно за третия кръг се класира и бившата полуфиналистка Южени Бушар. Участващата с “уайлд кард” канадка направи обрат срещу австралийката Дария Гаврилова - 5:7, 6:4, 6:3. Бушар ще срещне в следващата фаза полякинята Ига Швьонтек, която отнесе с 6:1, 6:4 тайванката Су-Вей Сие.

Guts and grit. That was some effort, @kikibertens.



The 2016 semi-finalist into the third round with a marathon 7-6(5) 3-6 9-7 win over Errani.#RolandGarros pic.twitter.com/xkSHc8qJ4k