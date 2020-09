Сиксърс интервюираха Тайрон Лу, следят Док Ривърс

Асистент треньорът в щаба на ЛА Клипърс Тайрон Лу е бил интервюиран от ръководството на Филаделфия за свободната треньорска позиция в клуба, информира журналистът Кийт Помпи от “The Philadelphia Inquirer”. 43-годишният специалист, който има титла с Кливланд Кавалиърс от 2016-а в кариерата си, е направил обиколка на тренировъчния център на отбора в Камдън.

