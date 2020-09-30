efbet Лига

Обявиха съдийските наряди за 8-ия кръг в efbet Лига

30 септември 2020 | 16:25 - Обновена
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Обявиха съдийските наряди за 8-ия кръг в efbet Лига
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БФС обяви съдийските наряди за 8-ия кръг в efbet Лига. 

2, Окт 2020 г. Петък 17:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                    
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
2, Окт 2020 г. Петък 20:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев
ГС:    Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров                    
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
3, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
3, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.
ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Николай Йорданов Колев                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
4, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                    
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
4, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
4, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.
ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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Спортни новини		 Прочетена 209

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HO
(Гост) 1
отговор
30 септември 2020 | 16:39

Левски пак ще бере ядове... Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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