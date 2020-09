ММА Блахович предизвика "дебеланкото" Кормие и получи отговор 30 септември 2020 | 16:27 - Обновена Прочетена 201 0



Полякът взе титлата, след като победи Доминик Рейес в подглавното събитие на UFC 253 през изминалия уикенд в Абу Даби.



Едва няколко дни след това той призова за двубой с Кормие, очевидно подразнен от нещо, което бившият шампион е казал.



"Хей, Кормие! Ако толкова имаш нещо да ми кажеш, размърдай си дебелия задник от дивана и се качи в Октагона. Ще те науча на уважение”, написа Блахович в социалните мрежи.

Hey @dc_mma! If you have so much to say about me, get your fat ass off the couch and come to the Octagon.

I'll teach you some respect. pic.twitter.com/cBVl1shLY3 — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) September 29, 2020 Не е ясно какво точно е казал Кормие по адрес на Блахович, но отговорът на предизвикателството не закъсня:



"Никакъв шанс, шампионе. Поздравления за голямата ти победа. Ти си човекът! Ти си царят сега и не трябва да те е грижа какво казва един стар пенсионер. Добра работа свърши, взимайки титлата!"

No chance champ, congrats on a big win. You’re the man! You’re the king now, you shouldn’t worry bout what an old retired man is saying. Great job getting that title! https://t.co/9upejqah5P — Daniel Cormier (@dc_mma) September 29, 2020 mma.bg

