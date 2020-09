Скоти Пипън даде мнението си за Финалите, критикува ЛеБрон и рокадата в Чикаго

Легендата на Чикаго Булс Скоти Пипън даде доста интересна прогноза за Финалите на НБА между отборите на Маями Хийт и ЛА Лейкърс. Шесткратният шампион с “биковете” посочи “горещите” като фаворити в серията и поиска да види повече лидерство от страна на суперзвездата на “езерняците” ЛеБрон Джеймс.

“Мисля, че ще бъде страхотна серия. Според мен Маями има леко предимство, защото хората пренебрегват начина, по който те играят. Отдавам голяма заслуга на дефанзивната игра на Лейкърс, но смятам, че Хийт са готови за предизвикателството. Те притежават баскетболисти, които умеят да играят с увереност. Не казвам нищо против Лейкърс и ЛеБрон, който ще участва на своя 10-и финал. Но той все още трябва да докаже, че може да води отбор сам. Антъни Дейвис показа, че е по-ценен за тях в офанзивен план, но съм на мнение, че Маями разполага с нужните оръжия, чрез които ще излъже съперника си”, каза Пипън в интервю за “Forbes”.

"I don’t take nothing away from the Lakers and LeBron going to his 10th Finals. He still has to prove he can lead a team himself. I think Anthony Davis has shown he’s more valuable to them on the offensive end."



